Seitenblick: Fressen Computerspiele nur Zeit?

Speerspitz/Seitenblick Computerspiele fressen nur Zeit, doch stimmt das wirklich? Volontär Elia Fagetti spielt seit mehr als einer Dekade Computerspiele. Es ist immer noch wie früher, wenn er ein neues Spiel kauft: Es frisst Zeit. Warum es sich trotzdem lohnt. Elia Fagetti 02.03.2023, 15.00 Uhr

Computerspiele sind nicht mehr wegzudenken aus der modernen Unterhaltungsbranche. Bild: Nadia Schaerli

Dieser Tage erschien das Computerspiel «Total War: Warhammer 3». Dabei spielt man eine Fantasy-Fraktion bestehend aus Menschen, Elfen oder Zwergen (unter anderen), die man über eine Übersichtskarte steuert, und nimmt Siedlungen ein. Die Gefechte werden in Echtzeit gekämpft. Das Ziel des Spieles ist es, eine gewisse Anzahl an Siedlungen einzunehmen oder zu zerstören.

Als ich das Spiel in Händen hielt, fühlte ich mich wieder wie mein zwölfjähriges Ich, als dieses zum ersten Mal das Spiel «World of Warcraft» startete. Die Gedanken drehen sich um die Geschichte des Spiels, darum, wie es funktioniert und was man alles machen kann. Die Zeit zieht sich wie Molasse hin, bis das Spiel installiert und gestartet ist. Sobald man spielt, verliert man sein Zeitgefühl. So auch bei «Warhammer 3».

Der Trailer zum Spiel «Total War: Warhammer 3». Video: Youtube / IGN

Schaue ich, wie lange ich gewisse Spiele gespielt habe, wird mir schwindlig. «Civilization 5», einen rundenbasierter Zivilisationssimulator, habe ich rund 1000 Stunden gespielt. Das sind mehr als 41 Tage. Für Gamer kann das so etwas wie eine Auszeichnung sein. Wer viel spielt, kann das Spiel auch. Gut zu sein und seine Gegner zu dominieren, gehört zum guten Ton der Gamer. Auch wenn toxisches Verhalten meist nicht geduldet wird, gehen die Emotionen hoch, wenn man verliert oder gewinnt.

Jeder Gamer stellt sich aber immer wieder die Frage: Hat es sich gelohnt, so viele Lebensstunden zu investieren? Schaue ich zurück, so habe ich keine Reue. Wie ich schon in meinen frühen Jahren erkannt habe, motiviert mich eine gute Geschichte sehr. Und gerade in Spielen wie «Warhammer 3» oder «Civilization 5» dreht sich alles darum, eine eigene Geschichte zu schreiben.

Doch nicht nur. Meine zwei Beispiele sind Strategiespiele, die sorgfältiges Planen und Nachdenken erfordern. Dann gibt es auch andere Spiele, wie «Outer Worlds», die sich explizit auf das Erzählen von Geschichten fokussieren. Wieder andere Spiele sind auf Wettbewerb ausgelegt. Computerspiele fressen also wirklich eine Menge Zeit, aber sie geben dem Gamer auch etwas zurück. Sei es Reaktionsgeschwindigkeit, strategisches Denken oder einfach nur Mit-Freunden-Abhängen. Es hat für jeden was dabei.