Auf ein Tief folgt immer auch ein Hoch

Speerspitz/Seitenblick Auf ein Tief folgt ein Hoch Wenn man auf Reisen geht, kann man beim Thema Essen so einiges erleben. Manchmal wird man negativ, dann wieder positiv überrascht. Urs M. Hemm 03.11.2022, 15.00 Uhr

Es war bisher buchstäblich ein goldener Herbst: Jeden Tag Sonnenschein und Temperaturen, die an den Sommer erinnern. Daher entschieden meine Frau und ich, in diesem Jahr in den Herbstferien nicht ans Meer zu fahren, sondern einige Tage im Welschland zu verbringen. Als Ausgangsort für verschiedene Ausflüge in die Region wählten wir Yverdon-les-Bains am Neuenburgersee.

Neben dem Besuch von Sehenswürdigkeiten legen wir in unseren Ferien auch immer grossen Wert darauf, uns kulinarisch verwöhnen zu lassen. Dass man dabei auf der Suche nach einem guten Restaurant Höhen und Tiefen erleben kann, mussten wir auch auf dieser Reise wieder feststellen.

So wollten wir an unserem ersten Abend in einem Landgasthof in der Nähe von Yverdon essen, der uns von einem früheren Besuch vor ein paar Jahren bereits bekannt war und immer frischen Fisch aus dem Neuenburgersee auf der Karte hatte. Doch schon beim Betreten des Lokals mussten wir feststellen, dass es wohl zu einem Wirtewechsel gekommen war und es der neue Betreiber nicht so genau mit der Sauberkeit nimmt. Alles machte einen schmuddeligen Eindruck und unser Tisch hatte auch schon länger keinen sauberen Lappen mehr gesehen.

Wir wollten dem Beizer aber dennoch eine Chance geben und fragten, ob wir etwas essen könnten. Als man uns unfreundlich sagte, dass die Küche geschlossen sei und wir uns beim Ständer mit Pommes Chips, Erdnüssen oder mit einem Biberli bedienen könnten, waren wir fast dankbar, leerten unsere Gläser und zogen von dannen mit dem Bewusstsein, einer Salmonellenvergiftung nur durch Glück entkommen zu sein.

Etwas bedrückt fuhren wir zurück nach Yverdon und setzten uns hungrig ins erstbeste Restaurant am Platz. Was für ein Unterschied: weisse Tischtücher und ein Kellner, der uns mit ehrlicher Freundlichkeit begrüsste. Dass das folgende Essen fantastisch war, sei an dieser Stelle natürlich auch erwähnt.

Auf Tiefen folgen immer auch wieder Höhen. Man muss aber den Tiefpunkt erlebt haben, um das Gute umso mehr zu schätzen.