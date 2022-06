Wetterwechsel: Wohin entschwand der Sommer?

SPEERSPITZ/SEITENBLICK Abwechslung ist reizvoll – beim Wetter und im Sport Dass der Winter fast umstandslos dem Sommer Platz macht, ist schade. Keine Freude habe ich auch an der Verlängerung der Saison in einigen Sportarten. Martin Knoepfel Aktualisiert 02.06.2022, 15.25 Uhr

Mir gefällt die Abwechslung. zum Beispiel der Wechsel von einer Jahreszeit zur anderen. Für mich muss auf den kalten und schneereichen Winter der Frühling folgen, in dem es anders, frischer, riecht, in dem Blumen blühen und Mischwälder mit dem Hellgrün der Blätter und dem Dunkelgrün der Nadeln bezaubern. Ich habe aber den Eindruck, dass es in den letzten Jahren immer direkter vom Winter in den Sommer geht, der für mich sonnig und warm sein muss. Sogar am nebligen Herbst finde ich Gefallen.

Und dann gibt es noch einen Bereich, wo mir Abwechslung zusagt: der Sport. Im Winter schaue ich gern Eishockey, aber Matches im Mai brauche ich nicht mehr. Ich habe denn auch kein Spiel der jüngsten A-WM am TV gesehen, obwohl es ja anfänglich für die Schweiz sehr gut lief. Mai und Juni ist für mich Fussball- und Radsportzeit. Auch Leichtathletik-Übertragungen am TV können mich fesseln, etwa die EM oder internationale Meetings. Im Spätsommer kommt dann die Vorfreude auf die neue Fussballmeisterschaft mitsamt den europäischen Cup-Wettbewerben auf.

Dieses Jahr wird alles etwas verschoben sein. Die Fussballmeisterschaft 2022/2023 beginnt hierzulande nach einer kurzen Sommerpause Mitte Juli wieder. Der Grund ist natürlich die diesjährige WM in Katar, die wegen der extrem heissen Sommer am Persischen respektive Arabischen Golf in der zweiten Novemberhälfte beginnt. Dass man im Juli oder August dort nicht Fussball spielen kann, sehe ich natürlich ein. Es ist allerdings durchaus möglich, dass es in Katar auch im November noch extrem warm sein wird. Als mildernden Umstand kann man dann anfügen, dass es für beide Mannschaften gleich warm ist. Aber im Spätherbst interessiert mich Fussball nicht mehr gross. Dann werden für mich langsam Eishockey und Ski Alpin wieder aktuell.

Stand heute kann ich mir deshalb beim besten Willen nicht vorstellen, Spiele der Fussball-WM in Katar zu schauen, ausser vielleicht aus Interesse für die Architektur der Stadien. Mein Desinteresse gilt sogar für die Schweizer Nati. Aber vielleicht ändern sich meine Vorlieben beim TV-Sport plötzlich doch noch, so wie sich die Jahreszeiten geändert haben, als der Frühling verschwand.