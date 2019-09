Kolumne Speerspitz: Politiker zeigen Zähne Der Redaktorin Sabine Camedda sind die vielen Wahlplakate aufgefallen, die entlang der Strassen aufgestellt sind. Die Bilder ähneln Passfotos – nur dass die Politiker auf den Plakaten lächeln. Sabine Camedda

Sabine Camedda. (Bild: Urs Jaudas)

Über Nacht waren sie da. Ob wohl Heinzelmännchen durchs Toggenburg geschlichen – oder eher gefahren – sind und die Wahlplakate entlang den Strassen aufgestellt haben?

Es scheint jedenfalls, als ob die «Plakatitis» sich schneller verbreitet als jede hoch ansteckende Epidemie. Erst eine Partei, dann die zweite und schliesslich folgten alle anderen.

So stehen sie also am Strassenrand, die Damen und Herren Kandidaten, und präsentieren sich in allen Farben und Facetten. Eine Partei hat sich dafür entschieden, ihre Kandidaten wie eine Lichterscheinung aus der Dunkelheit treten zu lassen. Eine andere setzt auf ein flottes Zweierteam aus der Region. Dieses präsentiert sich Rücken an Rücken.

Zähne zeigen ist für einen Politiker nicht immer schlecht

Die übrigen Parteien setzen auf Köpfe. Wie bei Passbildern ist der Kopf und angedeutet der Oberkörper zu sehen. Mit einem gewaltigen Unterschied: Alle Kandidaten lächeln. Es scheint als ob der Fotograf die Devise «Bitte Zähne zeigen» herausgegeben hätte. Das kann ja für einen Politiker per se nicht schlecht sein.

Einen Nachteil sehe ich bei dieser Art der Wahlwerbung, die sehr beliebt zu sein scheint. Ich erkenne nicht, wofür sich die jeweilige Kandidatin und der jeweilige Kandidat einsetzt. Entweder ist der Text – sofern es ausser dem Namen und der Partei etwas zu lesen gibt – zu klein geschrieben und beim Vorbeifahren nicht zu lesen.

Oder es finden sich wenige Stichworte, die aber für sich betrachtet keinen Sinn ergeben. Wie können Freiheit, Verantwortung oder Zukunft den Ausschlag dazu geben, diese oder jene Person nach Bern abzuordnen?

Kaufen wir nicht eh die Katze im Sack?

Die letzten paar Eidgenössischen Wahlen haben mich jäh ernüchtert. Was nützt es, wenn sich meine zwölf Kandidaten – sofern sie denn auch wirklich gewählt wurden – in Bern für meine Belange einsetzen und 188 andere Nationalräte anderer Meinung sind? Kaufen wir bei den Wahlen nicht sowieso die Katze im Sack?

Versprechen können die Kandidaten und die Parteien viel. Was sie effektiv erreicht haben, zeigt sich erst vier Jahre später. Bis dann ist vieles anders geworden, haben sich andere Prioritäten in den Vordergrund gedrängt und sind wieder in Versenkung verschwunden. Bis dann hat sich die Welt oftmals gedreht und viele Versprechen sind verraucht. Tant pis.