Rubrik Speerspitz: «Ich bin hier ziemlich einsam» Redaktor Beat Lanzendorfer ist der letzte Verbliebene auf der Redaktion des Toggenburger Tagblatts in Wattwil. Alle anderen machen Home-Office. Beat Lanzendorfer 20.03.2020, 05.00 Uhr

Beat Lanzendorfer Bild: Ralph Ribi

In der Regel bin ich der Erste am Arbeitsplatz, weil ich es schätze, wenn ich meine Artikel schreiben kann, wenn es noch ruhig in unserem Grossraumbüro ist.

Und was ist jetzt? Seit letztem Sonntag gibt es bei unserem Konzern die Weisung, wer die Arbeit von zu Hause aus erledigen kann, soll von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Ich habe es bisher vorgezogen, weiterhin ins Büro zu kommen. Ansteckungsgefahr besteht nicht, ich bin hier ziemlich einsam und alleine. Alle anderen haben ihren Wohnsitz zum Arbeitsplatz umfunktioniert. Und nun musste sogar unser Empfang den Betrieb einstellen, um unnötige Kontakte zu vermeiden.

Die Gedanken wollen gerade nicht

Aber was ist mit meinen Gedanken, jetzt wo ich den ganzen Tag allein bin und es nur so sprudeln sollte? Sie wollen gerade nicht – die Gedanken – oder anders ausgedrückt, ich bringe nichts auf Papier, obwohl ich an der Reihe bin, auf Freitag einen Speerspitz zu schreiben.

Was in den vergangenen Tagen abgegangen ist, kommt mir unwirklich vor und hemmt mich beim Schreiben. Ich bin blockiert und kann die Situation noch immer nicht richtig einordnen. Unser Land im Ausnahmezustand. Das kennt man doch bisher nur von Nationen, die ganz weit weg sind. Jetzt aber befinden wir uns mittendrin.

Alle sitzen im selben Boot

Ich habe mich schon oft gefragt, ob die Krise auch etwas Gutes hat? Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr werde ich das Gefühl nicht los, dass die Ansprüche kleiner werden und die Menschen plötzlich verständnisvoller miteinander umgehen. Wir sitzen schliesslich alle im gleichen Boot.

Trotzdem ist es hier ganz allein nicht wirklich lustig. Ich freue mich, wenn ich mit meinen Redaktionskollegen und -kolleginnen den morgendlichen Kaffee wieder gemeinsam trinken kann.

Jetzt kann ich irgendwie nachvollziehen, wenn sich Menschen einsam fühlen. Bleibt alle gesund und kommt bald wieder – es wäre der Zeitpunkt, an dem wir die Krise überstanden haben.