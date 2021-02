SPEERSPITZ Hurra, die Ferien sind gerettet Die Planung der Sommer- und Herbstferien ist immer ein Highlight. Wenn nur der Zwang zu Entscheidungen nicht wäre. Martin Knoepfel Aktualisiert 19.02.2021, 05.00 Uhr

Die Schweiz lässt sich wunderbar mit dem öffentlichen Verkehr bereisen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Frühling ist die schönste Zeit des Jahres. Nicht nur deshalb, weil Blumen in den Beeten spriessen und die Bäume wieder blühen. Äusserst reizvoll ist zudem der Anblick, wenn Hunderte Apfelbäume mit ihren zarten Blüten um die Gunst der Insekten werben.

Was ich ebenfalls geniesse, sind die längeren Tage, vor allem den früheren Sonnenaufgang. Sogar bei der Postauto- und der Zugfahrt zur Arbeit bin ich viel fröhlicher, wenn ich aus dem Fenster schaue und nicht nur ins Dunkle starre. Nur schon das Nebelmeer, unter dem sich der Bodensee verbirgt, ist ein Aufsteller.

Schliesslich ist der Frühling noch aus einem anderen Grund so attraktiv: Das ist immer die Jahreszeit, in der ich die kommenden Ferien plane. Und mit dem Planen kommt auch die Vorfreude.

Wenn da nur die Entscheidungen nicht wären. Sicher ist, dass ich eine Aufführung des «Rigoletto» in Bregenz besuchen werde. Karten habe ich schon. Bedingung ist natürlich, dass die Aufführung stattfindet und dass Kanzler Kurz die Schweizer wieder nach Österreich hinein lässt. Das treibt mich noch mehr um als die Gefahr einer Absage.

Aber sonst fällt mir die Wahl immer so schwer. Wieder mal ins Baltikum? Da hat es mir gut gefallen beim letzten Mal. Oder doch im kommenden Sommer und Herbst wandernd die Schweiz erkunden. Dank Generalabonnement und gut ausgebautem öffentlichen Verkehr sind die Fahrtkosten klein, und man erreicht an einem Tag viele reizvolle Orte.

Auf Balkonien verbringe ich dieses Jahr sicher keine Ferien, dies nur schon, weil meine gemietete Wohnung gar keinen Balkon besitzt. Ich werde aber mal jetzt, da der Schnee auch im Dorf geschmolzen ist, in dem ich lebe, einige Fotos vom Gartensitzplatz schiessen, der zu meiner Wohnung gehört.

Mit den Fotos erstelle ich dann einen Online-Prospekt, falls ich doch noch Lust auf Ferien in Sitzplatzien bekomme. Der Prospekt könnte nützlich sein, falls im Sommer oder im Herbst plötzlich wieder die europäischen Staaten ausländische Touristen als grosse Gefahr ansehen und nicht mehr hinein lassen.

Dank dem Prospekt kann ich in der Pension «Chez Martin» spontan und unkompliziert und via Internet buchen. Die Küche dort ist zwar nicht gerade grandios. Ich habe sogar den Eindruck, dass häufig nur Fertigmahlzeiten zur Auswahl stehen, doch in der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen. Hurra, die Ferien sind gerettet.