Kolumne Speerspitz: Differenzler gegen Differenzen – Wie das SRF den Bergbahnenstreit lösen könnte Gleich für mehrere Sendungen kommt das Schweizer Fernsehen ins Toggenburg. Doch eine Idee fehlte dabei bisher. Ruben Schönenberger 06.12.2019, 05.00 Uhr

Ruben Schönenberger, Redaktionsleiter Toggenburger Tagblatt. Bild: Ralph Ribi

Das Schweizer Fernsehen hat das Toggenburg entdeckt und produziert hier aktuell so viele Sendungen (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete), dass die dafür nötigen Hotelnächte schon bald den ersehnten Aufschwung in der Hotelbranche einläuten.

Dank des Fernsehens wissen seit der Mittwochsepisode von «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» auch viele Schweizerinnen und Schweizer, dass in Wattwil verrückte Hühner tanzen, hier die einzige Holzwollefabrik der Schweiz steht und dass in Toggenburger Käsereien das traditionelle Handwerk auch von modernen Robotern unterstützt wird.

Lösung im Bergbahnenstreit dank SRF

Vor allem wissen nun aber viele Schweizerinnen und Schweizer – so sie denn genau hingehört haben –, wie man Wattwil ausspricht. Mit der Betonung auf der ersten Silbe nämlich. Und heute Abend erfährt das Publikum im gleichen Format Wissenswertes über Nesslau. Auch wenn ich statt der angekündigten Teedegustation eher nach Neu St.Johann und zur dortigen Brauerei ausgewichen wäre.

Das alles mag schon Service Public sein. Der «Staatssender», wie ihn manche – meist mit verächtlichem Unterton – nennen, könnte aber noch mehr tun. Er könnte den Toggenburger Bergbahnenstreit ein für allemal zu einem Ende bringen. Am Jassteppich.

Jörg Abderhalden amtet als Schiedsrichter

Wenn der Samschtig-Jass schon nach Ebnat-Kappel kommt, wäre es nur naheliegend, die Kontrahenten in diesem Konflikt an den Tisch zu setzen. Jack Rhyner jasst für die Bergbahnen Wildhaus, Mélanie Eppenberger für die Toggenburger Bergbahnen. Anstelle des sonst antretenden Jass-Königs dürfen die Betreiber der Gondelbahn Gamplüt, die mit den Toggenburger Bergbahnen kooperieren, einen Teilnehmer entsenden. Als Telefon-Jasser schaltet sich ein Vertreter des Skigebiets Grüsch-Danusa ein, die mit den Bergbahnen Wildhaus kooperieren. Die Anfahrt wäre ja schliesslich etwas weit. Über all dem wacht mit Schiedsrichter Jörg Abderhalden ein Toggenburger. Und gespielt wird selbstverständlich abwechselnd mit französischen und deutschen Karten.

Am Ende des Tages hätte der Differenzler die Differenzen beseitigt. Wenn das kein Service Public ist.