Kolumne Speerspitz: Die verdrehte Schnecke Redaktor Urs M. Hemm hat die Tücken des Backens kennengelernt Urs M. Hemm 15.05.2020, 05.00 Uhr

Wir, meine Frau und ich, wir kochen beide für unser Leben gern. Dabei halten wir uns eigentlich nie an Rezepte, sondern holen uns aus Kochbüchern einfach die Ideen zu den Gerichten, die uns «gluschtig» machen. Die genauen Mengenangaben in den Rezepten betrachten wir jeweils als Leitlinien. Am Ende kommt rein, was schmeckt, gerade im Kühlschrank ist und was unser Kräutergarten hergibt. Diese Liebe zum Individualismus mag denn auch der Grund sein, warum wir uns bisher nur zögerlich ans Backen herangewagt haben. Denn dort kommt es wirklich aufs Gramm an, genaues Abwiegen ist für das gute Gelingen des Backwerks unerlässlich.