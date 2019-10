Kolumne Speerspitz: Die lieben Vorfahren Adel verpflichtet – das Leben als Normalsterblicher ist angenehmer. Beat Lanzendorfer

Beat Lanzendorfer, Redaktor Toggenburger Tagblatt. (Bild: Ralph Ribi)

Wollust, Alkohol- und Spielsucht. So hat mir kürzlich meine Mutter erklärt, weshalb wir keine Adligen mehr sind. Dabei hätte der Name Lanzendorfer doch durchaus Potenzial zum Blaublüter.



Der Reihe nach: Mein vor sechs Jahren verstorbener Vater betrieb schon vor Jahrzehnten Ahnenforschung und konnte seine Ur-Väter bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Eines hat er allerdings nie herausgefunden, die Existenz eines eigens Wappens. Daraufhin liess er ein neues mit drei Lanzen und einem Dorf anfertigen.



Als nun kürzlich meine Mutter mit ihrer Enkelin, der Tochter meiner Schwester, und deren Ehemann für einige Tage in Wien weilten, rief ihr dies in Erinnerung, dass es in der Nähe der österreichischen Hauptstadt eine Siedlung namens Lanzendorf mit zugehöriger Burg gibt. Gemäss Vaters Ahnenforschung soll dies der Ort sein, aus dem wir ursprünglich stammen.



Durch die eingangs erwähnten Ausschweifungen soll meinen einstmals vermögenden Vorfahren aber das Geld abhandengekommen sein – die Burg musste verkauft, der Adelstitel ebenso verhökert werden. Das «von» bei «von» Lanzendorf war Geschichte – fortan tat es auch Lanzendorfer.



Quasi mit den letzten Groschen übersiedelten die plötzlich Mittellosen nach Bayern, wo sie ein landwirtschaftliches Gut erwarben – also doch nicht ganz so mittellos, wenn es immerhin noch zu einem Bauernbetrieb reichte.



Dieser existiert übrigens noch heute, allerdings wird er seit rund 200 Jahren von Menschen bewirtschaftet, die nicht mehr auf den Namen Lanzendorfer hören. Mein Vater seinerseits gehört zu jener Linie, die irgendwann den Weg an den Bodensee fanden. Von dort ist er 1954 in die Schweiz eingewandert.



Grundsätzlich bin ich gegen den Genuss übermässiger Mengen an Alkohol. Meinen Vorfahren bin ich aber durchaus dankbar, dass ihnen durch «zu tiefes in das Glas schauen» der Adelstitel abhanden gekommen ist, denn irgendwie wäre es mir peinlich, wenn mich die Menschen heute mit von Lanzendorf ansprechen würden – es geht auch einfacher.



Mir ist es nämlich mehr als angenehm, dass ich als Normalsterblicher durchs Leben gehen darf.