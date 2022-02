SPEERSPITZ/SEITENBLICK Die letzte Bastion fällt Fahrten im öffentlichen Verkehr regen an zum Philosophieren über die Entwicklung der menschlichen Sinnesorgane und darüber, wie man sich rasch an neue Situationen anpasst. Martin Knoepfel Aktualisiert 24.02.2022, 15.00 Uhr

Bahnreisende in einem Zug der SBB. Bild: PD

Letzte Woche im gut besetzten Voralpen-Express: Der Auftritt ist unter dem Aspekt der Corporate Identity rundum gelungen. Gewissermassen aus einem Guss. Der Mann mittleren Alters sitzt im Bistroabteil. Neben sich auf der Sitzbank ein kleiner Rucksack. Vor sich auf dem Tischchen ein Notebook. Auf der Sitzbank gegenüber liegt die Jacke ausgebreitet, sodass sie beide Plätze belegt. Die Maske trägt er nonchalant unter dem Kinn, obwohl er weder isst noch trinkt.

Seit einer Woche ist der öffentliche Verkehr zusammen mit den Gesundheitseinrichtungen die letzte Bastion der Maskenpflicht. Und die fällt wahrscheinlich auch bald. Zeit für einen Nachruf.

Nachtrauern werde ich den Masken nicht. Die Routine hat sich zwar rasch eingespielt. Postauto oder Bahn kommt. Maske auf. Einsteigen. Brille läuft an. Platz suchen mit schrägem Blick durch milchige Gläser. Absitzen. Brille abziehen und in der Linken halten oder in die Brusttasche des Hemdes stecken. Mit der Rechten das Smartphone halten. Lesen oder Videos schauen, bis Zeit zum Aus- oder Umsteigen ist. (Zum Glück gibt es Smartphones. Tablets oder Notebooks sind zu gross für eine Hand.) Und wenn Zeit bleibt, kann man über das Verhältnis von Natur und Technik nachdenken. Pupillen laufen nämlich nicht an, Brillengläser schon.

Natürlich gibt es dank der Maskenpflicht lustige Erlebnisse. In Erinnerung bleibt die Mutter, die mit ihrem Kleinkind die S-Bahn benutzt. Das Kind, durchaus manierlich, will natürlich auch eine solche Maske. Die Mutter überzeugt es nur mit Mühe, dass Masken vor allem lästig sind und dass Kinder nichts verpassen, wenn sie noch keine tragen, weil sie nicht müssen.

Zeuge von Beschimpfungen von Kontrolleuren, die Maskenverweigerer zurechtwiesen, oder gar von Angriffen wurde ich bisher nicht, was mir ganz recht ist. Als man noch auch auf dem Bahnsteig Masken tragen musste, habe ich allerdings mehrmals am Ende von Treppen den Boden geküsst. Anders als ein früherer Papst aber unfreiwillig, und es waren weder Pressefotografen noch Aufnahmeteams dabei. Letzteres war mir ganz recht.