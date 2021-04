Speerspitz Coronalockerungen in Sicht: Und was machen Sie zuerst? Die Öffnung von Gartenbeizen und der Fortschritt beim Impfen gegen Corona lassen hoffen, dass das Leben bald wieder unbeschwerter wird. Dies weckt Vorfreude. Sabine Camedda 22.04.2021, 13.29 Uhr

Nicht wenige Schweizerinnen und Schweizer hoffen, bereits in diesem Sommer wieder ans Meer reisen zu können. Bild: Lydia Lippuner

Die vergangenen Monate haben von uns einiges abverlangt: Kontaktbeschränkungen hier, geschlossene Restaurants und Cafés dort. Wer hat sich da nicht in den buntesten Farben ausgemalt, was er oder sie danach als Erstes machen will?

«Ich will wieder einmal ans Meer», erzählte mir jemand. Bis an den Horizont schauen, dem Rauschen der Wellen zuhören, die Gedanken treiben und sich die Sonne auf die Haut scheinen lassen. Verlockend. Oder nicht?

Die einen träumen vom Meer...

Ja, das will ich auch, denken die einen. Andere werfen ein, dass man kaum alleine am Strand sein werde, von links mit Kindergeschrei und von rechts mit lauter Musik zugedröhnt werde und überhaupt immer einem fliegenden Ball oder Frisbee ausweichen muss.

Eine Reise muss nicht zwingend ans Meer führen, der Besuch einer Stadt ist genauso verlockend. Was darf es sein? Die Lieblingsstadt, in welcher man seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr war? Oder lieber eine neue Stadt? Diejenige, die in einer Reportage als so attraktiv und hip angepriesen wurde?

... die anderen freuen sich aufs Cordon bleu

Viele malen sich auch aus, nach weiteren Öffnungsschritten vor allem anderen einmal in ihre Stammbeiz einzukehren. Am Tisch sitzen, sich bedienen lassen und mit einem Cordon bleu oder einem Spargelmenu den faden Geschmack von selbstgekochten Tomatenspaghetti übertünchen. Dass man dabei den Stammwirt, der während der Shutdowns schmal durch musste, unterstützt, ist ein positiver Nebeneffekt.

Andere freuen sich sicher am meisten darauf, ihre Freunde und Verwandten wieder zu treffen, mit denen sie während langer Zeit nur noch telefonisch oder allenfalls per Videotelefonie in Kontakt waren. Oder steht der Besuch eines Museums zuoberst auf der To-do-Liste? Vielleicht gönnt man sich einen Kinoabend, geht ins Theater oder in ein Konzert?

Die Möglichkeiten scheinen mir jetzt, wo die totale Öffnung so nah und doch so fern ist, verlockend unbegrenzt. Soll ich jetzt schon Pläne für das «Danach» machen? Menupläne studieren und den kürzesten Weg zum Gourmettempel suchen? Nein, dieses Vergnügen muss noch ein Weilchen warten, denn meine Shutdown-To-do-Liste ist noch nicht abgearbeitet. Deshalb muss die Vorfreude Vorfreude bleiben. Die koste ich gnadenlos aus: beim Fensterputzen!