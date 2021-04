Speerspitz Die Kunst, geduldig zu sein Das Anpflanzen stellt Gartenliebhaber oft vor Probleme. Die kalte Sophie und ihre Kollegen machen Redaktor Urs M. Hemm einen Strich durch die Rechnung. Urs M. Hemm 15.04.2021, 14.28 Uhr

Vereiste Pflanzen machen selten Freude. Bild: Reto Martin

Es ist ein Fluch. An einem Tag scheint die Sonne und es herrschen sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad. Am nächsten Tag fällt das Thermometer wiederum auf minus drei Grad und die Landschaft ist wie im tiefsten Winter schneebedeckt. Nicht nur, dass ich persönlich – wie an dieser Stelle bereits beschrieben – sonniges Wetter bevorzuge. Seit unserem Umzug in ein Häuschen mit Garten hat mein Interesse am warmen Wetter auch ganz praktische Gründe, nämlich den richtigen Zeitpunkt für das Pflanzen von Gemüse und Kräutern genau zu treffen.