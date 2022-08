Speedcubing: Zwei Lichtensteiger lösen Zauberwürfel blitzschnell

Speedcubing An Zauberwürfeln beissen sich die meisten die Zähne aus – diese jungen Lichtensteiger meistern sie auch mit geschlossenen Augen Andor Kuster und Jonathan Stump teilen ein Hobby: Speedcubing, das Lösen von bunten Zauberwürfeln auf Tempo. Manchmal brauchen sie nur wenige Sekunden, um alle Seiten auf eine Farbe zu stellen. Christoph Heer Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Jonathan Stump (8) und Andor Kuster (12), von links, sind zwei Zauberwürfelprofis. In kurzer Zeit lösen sie all ihre rund 35 unterschiedlichsten Würfel. Bild: Christoph Heer

Wer kennt sie nicht, die Drehpuzzles mit den verschiedenfarbig angemalten Seiten? Es gibt sie in unterschiedlichsten Grössen und Varianten und es gibt auch solche, die für blinde Mitmenschen geeignet sind. Man kann sie mit einer Hand, mit beiden Händen oder auch mit den Füssen spielen, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Doch mit dem Lösen ist es so eine Sache. Viele schaffen es nie, denn hat man eine Seite mit dem gleichfarbigen Aufdruck gelöst, fehlen meist noch die anderen fünf Seiten. Der zwölfjährige Andor Kuster aus Lichtensteig löst die Knobelei in der Regel in Windeseile. Gerade hat er seinen Lieblingswürfel in weniger als einer Minute geschafft. Er sagt:

«Man muss sich von Beginn weg an die richtigen Systeme halten. Sonst wird die Lösung immer verzwickter.»

Andor Kuster wirbelt die Farbquadrate in Ordnung. Video: Christoph Heer

Neben ihm sitzt Jonathan Stump, ebenfalls aus Lichtensteig. Er ist vier Jahre jünger als Andor Kuster und hat die unterschiedlichsten Cubes ebenfalls im Griff. Mal spielt er mit vier Fingern, danach mit acht, und weiss vom ersten Zug an, dass er die erste, gelöste Seite wieder auseinandernehmen muss, damit auch die restlichen Seiten gelöst werden können. «Es braucht viel Geduld, viel Übung, viel Vorstellungsvermögen und auch etwas Mathematik, damit man zur Lösung kommt», sagt er.

Und dann schliessen sie die Augen

Wer den beiden Jungs zuschaut, dem kann schon mal leicht schwindlig werden. Derart schnell bewegen sie die Teile und lösen jeden Würfel in bahnbrechendem Tempo. «Es geht auch blind», sagt Andor und bittet den Schreibenden einen Würfel zu mischen. Gesagt, getan. Andor nimmt den Würfel unter den Tisch, konzentriert sich und knapp 20 Sekunden später präsentiert er den gelösten Cube.

«Das macht dieses Hobby eben so speziell. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen.» Beide pflegen neben dem Knobeln mit Würfeln noch weitere Hobbys. Andor Kuster, der ab dem neuen Schuljahr die Oberstufe besucht, spielt Tennis und Tischtennis. Jonathan Stump kommt in die vierte Klasse und spielt Schlagzeug und Fussball.

Jonathan Stump löst einen Zauberwürfel in wenigen Sekunden. Video: Christoph Heer

Doch fast täglich sitzen die beiden zusammen und messen sich an den Zauberwürfeln. Jonathan Stump sagt dazu:

«Wir spornen uns gegenseitig an, immer schneller zu werden.»

Er sei früh mit den Zauberwürfeln in Kontakt gekommen, habe dann aber eine Pause gemacht – bis in diesem Frühling Andor damit anfing. «Da packte mich der ‹Virus› wieder.»

Mittlerweile beinhaltet die Sammlung der beiden rund 35 Würfel in verschiedenen Formen: kleine, grosse, ovale, unförmige, einfache und schwierige. Laut Studie gelingt es lediglich knapp sechs Prozent der Weltbevölkerung, einen Zauberwürfel zu lösen. Andor und Jonathan gehören dazu.

Der originale Zauberwürfel hat 26 Steine Ein Zauberwürfel, im englischsprachigen Raum Rubik’s Cube genannt, ist ein Drehpuzzle, das 1974 von dem ungarischen Bauingenieur und Architekten Ernő Rubik erfunden wurde. 1980 wurde es mit dem Sonderpreis «Bestes Solitärspiel» des Kritikerpreises «Spiel des Jahres» ausgezeichnet. Insbesondere Anfang der 1980er-Jahre erfreute sich das Spiel grosser Beliebtheit. Die Speedcubing-Community wächst stetig. Geübte Speedcuber können mit 45 bis 60 Bewegungen einen beliebig verdrehten Rubik’s Cube lösen. Die erste Weltmeisterschaft fand im Jahr 1981 in München statt. Der aktuelle Weltrekord für einen 3×3×3-Würfel liegt bei 3,47 Sekunden. (che)

