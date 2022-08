Obertoggenburgerin in der Finalrunde einer Castingshow

Speaker Show «Auf der Bühne zu stehen, ist unglaublich aufregend»: Obertoggenburgerin steht in der Finalrunde einer Castingshow Die in Unterwasser aufgewachsene Selina Näf nimmt an einer Speaker-Show in Deutschland teil. Die Vorrunde hat sie überstanden. Kommende Woche geht es ans Eingemachte. Noémi Sutter 26.08.2022, 17.35 Uhr

Selina Näf bei der Show Germany's Next Speaker Star. Bild: Patrick Reymann / Event Speakerstars

Das Ziel der Show ist, neue Nachwuchstalente zu entdecken, welche das Talent zum Reden haben. Und eine davon scheint Selina Näf zu sein, die im August den Sprung unter die Top 20 der aktuellen Staffel geschafft hat. «Die Challenge besteht darin, die Jury und das Publikum innerhalb von zwei Minuten mit einer Botschaft zum Thema ‹You can do Magic› zu überzeugen», sagt Selina Näf.

Doch worum geht es bei diesem Format überhaupt? Germany’s Next Speaker Star wird von der Speaker Stars Allianz organisiert. Sie sei ein Zusammenschluss von Menschen, die andere auf professionelle Art und Weise mit ihrer Botschaft bewegen, begeistern und voranbringen wollen. Ein wichtiges Anliegen der Germany’s Speaker Allianz (GSA) ist, dass die Rednerinnen und Redner eine gute Ausbildung absolvieren können und ihre Kernaussage so gut wie möglich in die Welt tragen.

Es brauchte und braucht Geduld

Bei einer Vorselektion wurden 100 Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, welche bei der Bewerbung mit einem Video überzeugt hatten. Anschliessend durften die Jury und das Publikum über die Top 30 für die Liveshow von Mitte August abstimmen. «Bei einem Event wurde ich nach einer spannenden Entscheidung in die Top 20 gewählt», sagt Selina Näf gegenüber dieser Zeitung. Nun stehen ab kommendem Donnerstag die Finalrunden an, ehe am 20. Oktober das Final in Frankfurt am Main stattfindet.

Auf die Frage, wie sie auf diese Show gekommen ist, antwortet Selina Näf: «Durch die sozialen Medien bin ich vergangenes Jahr aufmerksam geworden und wollte sofort mitmachen.» Jedoch hat die gebürtige Obertoggenburgerin den Anmeldeschluss verpasst und musste sich bis zur zweiten Staffel, die gerade läuft, gedulden. Auf die Frage, warum sie dieses Format reize, antwortet Selina Näf: «Die Sichtbarkeit und die Möglichkeit auf der Bühne zu stehen, ist unglaublich aufregend». Zudem seien ihr die Coaching-Inputs wichtig. Und die einjährige Rednerausbildung, der GSA-Akademie würden sie weiterbringen.

In ihrem alten Job unglücklich

Hauptberuflich ist Selina Näf selbstständig und berät Menschen, die nicht wissen, was sie beruflich machen wollen oder im Job unerfüllt sind. Die Obertoggenburgerin sagt: «Das Wissen ist im Inneren eines Menschen. Nach dieser Erkenntnis helfe ich den Kunden bei der Umsetzung.»

Selbstständig wurde die Teilnehmerin der zweiten Staffel durch ihre Unzufriedenheit im alten Job. «Hätte ich nur früher auf meine innere Stimme gehört, wären mir ein peinlicher Wutanfall im Parkhaus sowie ein ziemlich fieser Burn-out erspart geblieben.» Das lässt Selina Näf via eigene Website verlauten.

Der Liebe wegen nach Winterthur

Im Obertoggenburg hat Selina Näf bis vor 15 Jahren gewohnt. Zwar hat ihr Unterwasser gefallen, es gab aber nicht viele Jobangebote. Daher verschlug es sie in die Region Zürich. In ein kleines Dorf in der Nähe von Winterthur zog sie schliesslich wegen der Liebe. In Ihrer Freizeit geht Selina Näf gerne in die Berge. «In der Natur tanke ich Kraft», sagt sie.

Mehr Informationen: www.speakerstars.de