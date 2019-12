Spatenstich für Lichtensteiger Wohnquartier ist erfolgt: Mit Lift und Tiefgarage zu mehr Einwohnern Mit dem Spatenstich ist der Baustart zum neuen Wohnquartier «im Hof» lanciert. Es soll Lichtensteig auch als Wachstumsmotor dienen. Sascha Erni 13.12.2019, 05.00 Uhr

Spatenstich «im Hof»: Pius Eicher, Andreas Hinterberger, Stefan Schweiss, Thomas Leemann, Mathias Müller, Mädi Willi, Fritz Schiess, Achim Willi und Thomas Döbeli (von links). Bild: Sascha Erni

«Das ist mein erster und wahrscheinlich auch letzte grosse Spatenstich», scherzte Thomas Leemann von der Hof Immobilien AG am Mittwoch zwischen Meienberg- und Hofstrasse. Wo heute noch Fabrik- und Gewerbegebäude stehen, erstellen die Hof Immobilien AG, die Rimaplan AG und das Baugeschäft Weber AG gemeinsam das neue Wohnquartier «im Hof». Lichtensteig wird so 21 neue Eigentums- und 17 Mietwohnungen erhalten. Das Städtli habe kaum moderne Wohnungen mit Lift und Garage, sagte Leemann in einer kurzen Ansprache. Man wolle mit dem Bauvorhaben ein kleines Wachstum ermöglichen, denn viele potenzielle Zuzüger erwarteten diese Dinge heute. Das Projekt wurde im Vorfeld gemeinsam mit Anwohnern in sieben Workshops konkretisiert. «Jetzt sind wir da angekommen, wo es für alle gut ist», freute sich Thomas Leemann.