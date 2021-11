Sparmassnahmen: Flawiler Polizeistation womöglich bald zu

FC St.Gallen Alessio Besio: Das ist der neue Ostschweizer Fussballer des Jahres

17-jährig, Maturand, stürmendes Eigengewächs des FC St.Gallen. Wie tickt Alessio Besio, was treibt ihn an, wer ist sein Vorbild? Die Sportler-Gene jedenfalls wurden ihm schon einmal in die Wiege gelegt.