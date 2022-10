Vorreiter: Kinder-Dörfli Lütisburg führt 2023 Intensivwohngruppe

Sonderschule Kinder-Dörfli Lütisburg führt 2023 Intensivwohngruppe ein, damit ist man kantonsweit Vorreiter: «Bedarf nach Tagesschulplätzen ist riesig» Im Kinder-Dörfli in Lütisburg werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die verhaltensauffällig sind. Seit diesem Sommer führt das Kinder-Dörfli ausserdem eine Kompetenzklasse. Ab nächsten Sommer startet zudem eine Intensivwohngruppe, ein Novum im Kanton St.Gallen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Im Kinder-Dörfli Lütisburg können verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler im behüteten Rahmen lernen. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

«Unsere Arbeit beginnt da, wo die Regelschule aufhört.» Urs Gasser leitet das Kinder-Dörfli Lütisburg, ein Sonderschulinternat, in dem verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche wohnen und eine Schulbildung in einem behüteten Rahmen erhalten. Bei ihnen landen diejenigen, die in der Regelklasse nicht mehr funktionieren.

Seit dieser Woche sind auch im Kinder-Dörfli die Herbstferien zu Ende. Der Schulbetrieb hat wieder begonnen. Man sei ruhig gestartet, sagt Gasser.

Urs Gasser, Gesamtleiter im Kinder-Dörfli Lütisburg. Bild: Dinah Hauser

Ruhig deshalb, weil die Neuerungen, die seit den Sommerferien eingeführt wurden, gefruchtet haben.

Einerseits erhielt man vom Kanton eine dauerhafte Tagesschulbewilligung, nachdem zuvor ausserordentliche Einzelbewilligungen notwendig waren. Gestartet sei man mit fünf Plätzen und überprüfe nun, ob nächstes Jahr möglicherweise das Bedürfnis nach einer Aufstockung bestehe. Dies müsse abermals vom Kanton bewilligt werden. Doch Gasser sagt: «Da sehe ich keine grossen Hürden, denn der Bedarf nach Tagesschulplätzen ist riesig.»

Andererseits hat im neuen Schuljahr eine Kompetenzklasse gestartet, in der besonders schwierige Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. «Sie hat das Ziel, Kindern, die den Anschluss an die schulischen Anforderungen verloren haben, einen Weg zurück in den Schulalltag zu ermöglichen», sagt Andreas Hugentobler, Schulleiter im Kinder-Dörfli.

Kompetenzklasse baut auf Autonomie

In der Kompetenzklasse sehe der Schulalltag grundlegend anders aus als in einer Regelklasse. Man setze stark auf Autonomie, die Kinder und Jugendlichen dürfen mitbestimmen, wie das Schulprogramm aussieht. Hugentobler sagt:

Andreas Hugentobler, Schulleiter im Kinder-Dörfli Lütisburg. Bild: PD

«Wir sind darauf angewiesen, dass das Kind ‹Ja› sagt zu unserem Angebot und mit uns diesen Weg gehen will.»

Man arbeite oft mit Ritualen und Projekten. Nächsten Frühling ist beispielsweise geplant, dass die Kompetenzklasse die Feuerstelle auf dem Schulareal neu gestaltet. «Die Schülerinnen und Schüler müssen ein Budget und einen Ablaufplan erstellen und diesen mit den Lehrkräften umsetzen», sagt Urs Gasser. Das Projekt beinhalte schulische Elemente, beispielsweise auszurechnen, wie viel Holz für die Feuerstelle benötigt wird, aber es finde ausserhalb des schulischen Rahmens statt, mit dem die Kinder negative Erfahrungen gemacht haben.

Knapp drei Monate nach Schulstart könne ein positives Fazit gezogen werden. Andreas Hugentobler stellt fest, dass eine gewisse Ruhe bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen eingesetzt habe, seit sie nicht mehr im üblichen Schulalltag verkehren. Er müsse auch kaum mehr intervenieren. Waren gewisse Kinder früher zweimal täglich in seinem Büro, um Probleme oder Wünsche zu platzieren, kämen sie nur noch selten. «Sie bekommen mit der Kompetenzklasse einen Rahmen, der ihnen offensichtlich guttut.»

Kinder-Dörfli bietet künftig eine Alternative zur Psychiatrie

Fakt ist aber, dass der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Vorgeschichte – stationär in der Klinik Sonnenhof oder ambulant bei einem Kinder- oder Jugendpsychiatrischen Dienst – massiv gestiegen ist, sagt Gesamtleiter Urs Gasser.

«Wir haben viele Kinder, die auf der Kippe und noch nicht zu 100 Prozent gesund sind.»

Deshalb hat das Kinder-Dörfli beim Kanton beantragt, ab nächstem Sommer eine Intensivwohngruppe eröffnen zu dürfen. Mit dem positiven Bescheid des Kantons ist die Einrichtung kantonsweit Vorreiter.

Man wolle Kinder, die ansonsten vermutlich in der Psychiatrie landen würden, über einen Zeitraum von maximal neun Monaten stabilisieren und irgendwann ins Leben zurückschicken können. Dies könnten Psychiatrieaufenthalte, deren durchschnittliche Aufenthaltsdauer zwischen drei und vier Wochen seien, meist gar nicht bieten. Gasser sagt: «Eine schwere Krise in solch kurzer Zeit nachhaltig zu lösen, ist praktisch unmöglich.»

Bis nächsten Sommer werden die baulichen Massnahmen umgesetzt, ab dem neuen Jahr werden die Stellen ausgeschrieben. Gesucht sind fünf bis sechs sozialpädagogische Fachkräfte, eine Heilpädagogin sowie zwei Atelier- und erlebnispädagogische Mitarbeitende. Die Intensivwohngruppe wird vorerst sechs Kinder und Jugendliche beheimaten. Hugentobler sagt, wenn man als Aussenstehender die Anzahl Fachkräfte sehe, die für sechs Kinder zuständig sind, denke man sich vielleicht: «Heinemole, das chas jo nöd sii!»

«Aber das lohnt sich. Das sind junge Menschen, die noch immer die Chance haben, zurück ins Leben zu finden.»

Am Schluss würden alle davon profitieren. Denn anstatt ewig zwischen Heim und Psychiatrie hin und her zu pendeln, reife das Kind im Idealfall zu einem jungen Erwachsenen heran, der einen sinnvollen Beruf ausübe und vielleicht sogar einmal eine Familie gründe.

Für Kinder und Jugendliche, die bisher beispielsweise in der Klinik Sonnenhof in Ganterschwil gelandet wären, will das Kinder-Dörfli künftig eine weitere Lösung bieten. Bild: PD

