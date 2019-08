Sommerserie: Weiler und Quartiere des Toggenburgs

Das Grümpelturnier des FC Wiesen im Mosnanger Birg: Rund um den Platz geht es teils steil bergab, weshalb ausserhalb der Gitter Balljungen platziert sind, um die ins Kraut geflogenen Bälle zurückzubringen. Ans Grümpeli des FC Wiesen (in den gelben Trikots) werden nur Plauschmannschaften eingeladen. Anmelden kann man sich nicht. (Bild: Peter Jenni)

Im Juhee und doch sehr zentral: Die Geschichte des FC Wiesen ist etwas für die Fussball-Romantiker

Der FC Wiesen belebt den gleichnamigen Weiler in Mosnang, indem er etwa die einzige öffentliche 1.-August-Feier in der Gemeinde organisiert. Auch sein Grümpelturnier in der Mosnanger Idylle hat speziellen Charakter.