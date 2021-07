Niederuzwil: Oswald-Heer-Haus mit bewegter Geschichte.

SOMMERSERIE Niederuzwil: Das Oswald-Heer-Haus ist ein ehemaliges Pfarrhaus und wartet mit einer bewegten Geschichte auf Das Oswald-Heer-Haus ist war einst das Pfarrhaus für den reformierten Pfarrer von Henau und Niederglatt. Eine Gedenktafel am Haus erinnert an den berühmtesten Bewohner und Namensgeber.

30.07.2021

Das Geburtshaus des berühmten Naturwissenschafters Oswald Heer. Bild: Josef Bischof

Der Raiffeisenplatz in Niederuzwil wird seit zehn Jahren von den beiden markanten Bankgebäuden dominiert. Zwei niedrige Einfamilienhäuser am Rand des Platzes ducken sich zwischen den modernen Blöcken und scheinen ein bisschen aus der Zeit gefallen.

Das eine davon, ein Holzhaus mit braungebranntem Schindelschirm, hat viel Uzwiler Geschichte erlebt. Als Pfarrhaus gebaut, ist darin vor gut 200 Jahren der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Wissenschafter Oswald Heer geboren worden. Heute wird es von Christoph Frauenfelder bewohnt, der mit Oswald Heer die Leidenschaft für die Meteorologie teilt.

«Das Haus, in welchem ich nun seit 16 Jahren wohne, hat es mir vom ersten Augenblick an angetan.»

«Kaum hatte ich es gekauft, wollte es mir die Raiffeisenbank abkaufen. Ich habe aber nicht einmal nach ihrem Angebot gefragt. Ein Verkauf kam für mich nicht in Frage», sagt Christoph Frauenfelder. Wegen seiner Geschichte und seiner Wohnqualität war es für Christoph Frauenfelder, von Beruf Architekt, klar: «Das Gebäude darf nicht abgebrochen werden.»

Im Dreissigjährigen Krieg geplündert

Das Haus ist vor gut 400 Jahren für den evangelischen Pfarrer gebaut worden. Seit der Reformation nutzten Katholiken und Protestanten die Kirche in Henau gemeinsam. Sie gerieten sich nicht selten in die Haare. Wohl deshalb wurde für den evangelischen Pfarrer 1613 ein Haus nicht in Henau, sondern in dem damals noch unbedeutenden Weiler Niederuzwil gebaut.

Der Pfarrer musste neben Henau auch die Protestanten von Niederglatt betreuen. 1633, während des Dreissigjährigen Krieges, zogen Toggenburger Truppen nach Konstanz, um die Schweden zu bekämpfen. Im Vorbeiziehen plünderten sie das Pfarrhaus in Niederuzwil. Die Pfarrersfamilie konnte aber rechtzeitig fliehen.

Teilweiser Neubau im 18. Jahrhundert?

Für Niederuzwil sind in den Jahren 1664, 1667, 1755 und 1876 dramatische Überschwemmungen dokumentiert. Uze und Thur haben Hochwasser geführt und ganz Niederuzwil unter Wasser gesetzt. Auch das Pfarrhaus ist in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Oswald-Heer-Haus in seiner Umgebung. Im Hintergrund das Gebäude der Raiffeisenbank. Bild: Josef Bischof

Eine einschneidende Veränderung, wohl einen teilweisen Neubau, hat das Gebäude 1706 erlebt. Ob der Grund Baufälligkeit oder gar ein Brand war, ist unklar. Sicher ist aber, dass im neu ausgehobenen Keller die Gebeine von elf Menschen entdeckt worden sind. Man hat sie anschliessend auf dem Friedhof in Henau beigesetzt.

Geburtshaus des Wissenschafters Oswald Heer

Oswald Heer. Bild: PD

Seinen heutigen Namen verdanken das Haus und auch die Gasse, an der es sich befindet, Oswald Heer. Er ist 1809 darin als Sohn des Pfarrers Johann Jakob Heer geboren worden.

Im Haus selber erinnert allerdings nichts mehr an den später berühmten Wissenschafter. Er hat darin auch nur knapp zwei Jahre gelebt, dann ist er mit seinen Eltern ins Glarnerland gezogen. Die Uzwiler aber sind stolz auf ihn und haben anlässlich seines 200. Geburtstages vor dem Haus eine Tafel zum Gedenken an bedeutenden Botaniker, Paläontologen und Entomologen angebracht.

Ab 1817 hat er in Matt im Sernftal gelebt, wo er schon in jungen Jahren Interesse an der Natur zeigte, Pflanzen und Insekten sammelte, die Bergwelt des Glarnerlandes durchkletterte und auch ein Tagebuch über die Witterungsverhältnisse des Sernftales führte.

Von der Familientradition abgerückt

Der Familientradition folgend, studierte Oswald Heer zuerst Theologie. 1828 hat er sich an der Universität Halle eingeschrieben. Neben seinem theologischen Studium hat er aber auch naturwissenschaftliche Vorlesungen besucht.

Die Gedenktafel für Oswald Heer an seinem Geburtshaus in Niederuzwil. Bild: Josef Bischof

In die Schweiz zurückgekehrt, hat er 1831 in St.Gallen die Prüfung als Pfarrer abgelegt und ist nach Matt zurückgekehrt. Bereits im folgenden Jahr aber bekam er den Auftrag, eine Insektensammlung zu ordnen. Dadurch kam er in Kontakt mit Naturforschern in Zürich, und er entschloss sich, eine naturwissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.

Kontakte mit Charles Darwin

1834 hat er an der ein Jahr zuvor gegründeten Universität Zürich habilitiert. Er wurde Privatdozent für Botanik und Leiter des Botanischen Gartens Zürich. Im folgenden Jahr ist er zum ausserordentlichen Professor für Botanik und Entomologie ernannt worden.

1852 ist er zum Ordinarius aufgerückt. Ab 1855 war er Ordinarius für taxonomische Botanik am Polytechnikum Zürich, der Vorgängerin der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH). 1882 hat er seine Lehrtätigkeit beendet.

Oswald Heer gilt als Begründer der Paläontologie der tertiären Flora und Fauna und Pflanzengeografie der Alpen. Er hat Kontakt mit namhaften Wissenschaftern gepflegt, unter anderen mit Charles Darwin, dem Vater der Evolutionstheorie.

Kirchgemeinde hat das Haus veräussert

1812 ist an der Ostseite des Pfarrhauses eine Laube, 1824 ein Waschhaus angebaut worden. Letzteres ist wohl später zum heute westlich angebauten Wohnhaus erweitert worden. 1864 hat die evangelische Kirchgemeinde ein Pfarrhaus und in der Folge auch eine eigene Kirche errichten lassen. Das alte Pfarrhaus, das Oswald-Heer-Haus, ist für 7'000 Franken an eine Privatperson verkauft worden.

Vor 16 Jahren hat Christoph Frauenfelder das Haus erworben, nachdem es vorher wegen seiner ungewissen Zukunft zwei Jahre lang leer gestanden hatte. Er habe sich bei der ersten Begegnung in das Haus verliebt, sagt er, und sich entschlossen, von Romanshorn nach Niederuzwil zu ziehen.

«Das Haus ist mir rasch ans Herz gewachsen. Ich schätze die alte Bausubstanz, die Atmosphäre, den Charme. Das Haus atmet. Ich fühle mich wohl darin.»

Das Holzhaus ist ein Strickbau – aufeinandergeschichtete Balken – mit sechs verhältnismässig geräumigen Zimmern. Das Gebäude ist in gutem Zustand. Die nötigen Renovationen sind ausgeführt, der Dachstuhl vollständig erneuert worden.

Das Haus mit neuem Leben gefüllt

Dass das Oswald-Heer-Haus jetzt am neuen Raiffeisenplatz steht, empfindet Christoph Frauenfelder als Aufwertung. Er würde auf dem neu entstandenen Niederuzwiler Dorfplatz sogar zusätzliche Aktivitäten begrüssen.

Mit der Bank hat er ein gutes Einvernehmen. Sie hat ihm erlaubt, seine Wetterstation auf das Dach des Bankgebäudes zu verlegen. Dort haben Sonne, Wind und Regen freien Zugang, der ihnen an ihrem Platz auf dem Oswald-Heer-Haus durch das hohe Bankgebäude verwehrt worden war.

Christoph Frauenfelder in seiner Praxis zur Gesundheitsvorsorge. Bild: Josef Bischof

Die Wetterdaten werden nun vom Dach des Bankgebäudes elektronisch an Frauenfelders Arbeitsplatz übermittelt. Der Meteorologe wertet sie aus und archiviert sie. Er stellt sie regelmässig auch Interessierten zur Verfügung. Christoph Frauenfelder betreibt im Haus auch eine Praxis zur Gesundheitsvorsorge, die er «Gesundheitstankstelle» nennt. Ausserdem betätigt er sich auf einer Schrebergarten-Parzelle als Biogärtner.

Wetterbeobachtungen seit dem 14. Lebensjahr

Wetterbeobachtungen macht Frauenfelder seit seinem 14. Lebensjahr. Während seiner ganzen Berufszeit als Architekt hat er sie als aufwendiges Hobby weitergeführt. Anfänglich mussten alle Daten täglich mehrmals erhoben und schriftlich festgehalten wurden.

Christoph Frauenfelder benutzt für seine meteorologische Tätigkeit einen Computer. Bild: Josef Bischof

Mit der Elektronik ist vieles einfacher geworden. Messgeräte erfassen die Daten automatisch und kontinuierlich, und die Übermittlung zur Auswertung erfolgt elektronisch. Damit sind nicht nur umfangreichere Statistiken, sondern auch verlässlichere Prognosen möglich. Zur meteorologischen Ausrüstung von Christoph Frauenfelder gehört seit einigen Jahren auch eine Webcam (Internet-Kamera) auf dem Turm der katholischen Kirche in Niederuzwil.