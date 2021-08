Nesslau: Wo Mensch und Tier unter einem Dach leben

Sommerserie Kuhglocken läuten ihn in den Schlaf: Hans Geisser aus der Nesslauer Laad verbringt seit 1975 den Sommer vor allem z'Alp Wie lebt es sich als Mensch mit den Kühen unter einem Dach? Hans Geisser, Bauer und Älpler aus der Nesslauer Laad, kann sich nichts anderes vorstellen. Dafür nimmt er sehr lange Arbeitstage in Kauf. Sabine Camedda 04.08.2021, 05.00 Uhr

2014 ersetzte die Ortsgemeinde Nesslau zwei Alpzimmer auf der Alp Fallenboden im Perfiren durch dieses Gebäude. Bild: Sabine Camedda

Der Weg ist weit. Von der Nesslauer Laad geht es über Alpstrassen, die immer wieder von Gitterrosten durchbrochen sind. Noch eine letzte Steigung, dann steht es da: Das im Jahr 2014 erbaute Alpzimmer der Ortsgemeinde Nesslau auf der Alp Fallenboden im Perfiren. Einige Kühe grasen rund um das Gebäude, der Älpler Hans Geisser kommt an die Stalltür.

Hans Geisser aus Nesslau geht seit 1975 z'Alp. Bild: Sabine Camedda

Seit er im Jahr 1975 den bäuerlichen Betrieb der Familie übernommen hat, verbringt Hans Geisser seine Sommer auf der Alp. Anfang dieses Jahres habe er den Bauernbetrieb einem seiner Söhne übergeben, erzählt Hans Geisser. «Jetzt muss ich mich nicht mehr mit Bürokram herumschlagen», sagt er lachend. Das Vieh zu besorgen und auf die Alp zu gehen, lässt er sich aber nicht nehmen.

Zwei Pächter teilen sich einen Stall

Hans Geisser geht voraus durch den Stall in Richtung Küche. Im hinteren Teil des Stalles liegen Kühe, der vordere Teil ist leer. Dies ist auf eine Besonderheit der Alp Fallenboden zurückzuführen. Bis 2013 standen dort zwei Alpzimmer in unmittelbarer Nähe, die von verschiedenen Bauern gepachtet waren.

Diese seien aber in einem baulich desolaten Zustand gewesen und hätten nicht mehr den Tierschutzvorgaben entsprochen, sodass man sie abreissen und ersetzen musste, erklärt Köbi Rutz, Präsident der Ortsgemeinde Nesslau. Mit Blick in die Zukunft hat die Ortsgemeinde beschlossen, die beiden Alpen irgendwann zusammenzulegen. Darum wurde nur ein Gebäude erstellt.

Zwei Pächter teilen sich den Stall: Während die Kühe von Hans Geisser noch draussen grasen, sind die Tiere des anderen Pächters bereits im Stall. Bild: Sabine Camedda

Der Stall wird nun von beiden Pächtern genutzt und jeder lässt sein Vieh auf einer Seite weiden. Doch es gibt nur einen Wohnteil, der von Hans Geisser und seiner Frau Rosmarie bewohnt wird. Die beiden verbringen den Alpsommer grösstenteils im Perfiren und schlafen jede Nacht im Alpzimmer. Der andere Pächter besorgt zwar seine Tiere, ist aber mehrheitlich auf seinem Betrieb. Hans Geisser betont:

«Diese Situation bedingt, dass wir als Nachbarn sehr gut miteinander auskommen.»

Viel Geld lässt sich mit den Alpen nicht verdienen (sas) Die Ortsgemeinde Nesslau besitzt 15 Alpen. Sie liegen mit einer Ausnahme schattenhalb, vor allem im Nesslauer Ijental und zwischen der Laad und dem Speer. Wie Köbi Rutz, Präsident der Ortsgemeinde Nesslau, erklärt, sind die Alpen während der Sommermonate bestossen. Zu diesem Zweck verpachtet die Ortsgemeinde ihre Alpen. Die Pachtverträge laufen jeweils während sechs Jahren. Die Bauern pachten gerne Alpen und nutzen diese. Dass die Pächter Ortsbürger sind, sei kein Muss, erklärt Köbi Rutz. Gerade in der letzten Zeit habe es bei einigen Alpen einen Pächterwechsel gegeben. Dabei sei der Vertrag, wie beispielsweise bei der Familie Geisser, oftmals innerhalb der Familie geblieben: Die junge Generation habe zu Hause den Hof übernommen und kann die Pacht der Alp weiterführen. Das Bestossen von Alpen ist nicht nur für die Natur wichtig, damit die Weiden erhalten bleiben, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Köbi Rutz betont aber, dass die Alprechnung bei der Ortsgemeinde ausgeglichen sei und damit nicht viel Geld verdient werde. Denn das Instandhalten der Infrastruktur, wie das Bauen von Alpzimmern oder deren Erschliessung, sei teuer, weil das Baumaterial jeweils lange Transportwege habe.

Strom vom Dach, Wasser frisch ab Quelle

Mittlerweile hat der Älpler am Küchentisch Platz genommen. Auf den Stühlen liegen Edelweissstoff-Kissen, an den Wänden hängen Bilder der Familie, an der Wand stapelt sich Spielzeug der Enkelkinder, die es lieben, zum Grosi auf die Alp zu Besuch zu gehen. Statt zu Kaffee greift Hans Geisser zu einem Most. Das ist wenig verwunderlich: Gekocht wird auf einem Holzofen.

Gemütlichkeit auf der Alp: Die Küche des Alpzimmers. Bild: Sabine Camedda

Das Alpzimmer verfügt aber über Strom, der mit einer PV-Anlage auf dem Dach produziert wird. Dies ist wichtig, damit die Älpler die Melkmaschine nutzen können. Auch fliessendes Wasser gibt es in der Hütte, sie wird von einer Trinkwasserquelle versorgt. Gerade in heissen Sommern reiche dies nur knapp, sagt Hans Geisser. So ist er froh, dass zusätzlich auch Wasser aus einer tieferliegenden Leitung zum Alpzimmer gepumpt wird.

Das neue Alpzimmer sei komfortabler und die Arbeit gehe besser von der Hand, sagt Hans Geisser. Ausserdem haben die Tiere mehr Platz im Stall, entsprechend den neuen Tierschutzvorgaben.

Die Kühe sind tagsüber im Stall

Das Leben auf der Alp, so wie es Hans Geisser führt, ist arbeitsreich. Spätestens um 5 Uhr ist Tagwache, dann heisst es, die 15 Kühe zu melken. Die Tiere dürfen danach aus dem Stall, Hans Geisser bringt die Milch in die Hütte, wo er als Verantwortlicher der Milchsammelstelle längere Zeit verweilt. Zurück auf der Alp fallen allerlei Arbeiten an: Zäune erstellen, aufräumen, nach den neun Rindern schauen oder zu Hause beim Heuen helfen.

Kurz vor Mittag kommen die Kühe in die Nähe des Alpzimmers. Hans Geisser erklärt:

«Sie geben mir so zu verstehen, dass sie wieder in den Stall möchten.»

Tagsüber seien die Tiere gerne unter Dach, wo sie Schatten finden und auch vor Insekten geschützt sind. Nach dem Melken am Abend lässt der Älpler die Kühe nochmals raus. Gegen 23 Uhr treibt er sie wieder in den Stall, wo sie bis zum Morgen bleiben.

Wie ist es denn so, mit den Tieren unter einem Dach zu schlafen? Hans Geisser lacht: Er und seine Frau Rosmarie liessen sich gerne beim Einschlafen durch das Läuten der Schellen begleiten, sagt er. Die Kühe seien aber ruhig.

Noch bis zum Bettag bleibt Hans Geisser auf der Alp. «Kein Jahr ist gleich wie das andere», sagt er. Dieses Jahr wird ihm als «happig» in Erinnerung bleiben, mit einem langen und schneereichen Frühling und einer Nässeperiode im Sommer. Er hofft, dass ihm eines erspart bleiben wird: Ein Schneefall, der ihn zwingt, die Tiere über Tage im Stall zu lassen und zu füttern. «Früher war das fast schon normal, aber in den letzten Jahren war es weniger der Fall», sagt Hans Geisser.