Mosnang: Haus nach chinesischen Architektur-Prinzipien

SOMMERSERIE Elementbau ohne Schrauben oder Nägel: 2004 war die Konstruktion aus Holzelementen noch exotisch Die Architektin Monika Mutti baute sich kurz nach der Jahrtausendwende in Mosnang ein Wohn-Geschäftshaus. Dabei befolgte sie die Prinzipien der aus China stammenden Feng-Shui-Lehre. Martin Knoepfel 27.07.2021, 05.00 Uhr

Um zu lesen, sucht Monika Mutti gerne das Sofa aus. Bild: Martin Knoepfel

«Nicht jedes Haus, das nach den Prinzipien von Feng-Shui gebaut ist, ist achteckig». Das stellt die Architektin Monika Mutti aus Mosnang zu Beginn des Gesprächs klar. Dass die Ecken abgeschnitten sind, hängt mit den Grenzabständen zusammen, die sie einhalten musste, um 2004 auf dem schmalen Grundstück bauen zu können.

Das Grundstück hatte auch den Vorteil, dass es in der Wohn-Gewerbe-Zone liegt, wo die Gestaltungsvorschriften weniger einschränkend sind als in der Kernzone. «In der Kernzone hätte ich das Haus so nicht bauen können», weiss Monika Mutti.

Überzeugt von den Grundsätzen von Feng-Shui

Zugleich war es ihr wichtig, das Haus nach Feng-Shui-Prinzipien optimal anzuordnen. Beispielsweise hat Monika Mutti ihr Bett im Schlafzimmer so platziert, dass sie mit dem Kopf nach Norden liegt.

Auf Feng-Shui war Monika Mutti schon früher, Mitte der 1990er-Jahre, aufmerksam geworden. Die Grundsätze von Feng-Shui überzeugten sie, und so beschloss sie, sich zur Beraterin ausbilden zu lassen. Das Echo aus dem Umfeld war positiv. «Man kann auch in bestehenden Häusern viel bewirken, ohne neu zu bauen», betont die Architektin.



Flexibel an neue Bedürfnisse anpassbar

Am Anfang war eigentlich eine Zwangslage. Monika Mutti wollte ihren damals sechsjährigen Sohn selber betreuen, als er in die Schule kam. Zugleich musste sie als alleinerziehende Mutter Geld verdienen.

Die Lösung war ein Haus, in dem unten das Architekturbüro und darüber ihre Wohnräume Platz fanden und das sich ändernden Wohnbedürfnissen angepasst werden konnte. Diese Anpassung sei bisher immer gelungen, freut sich Monika Mutti.



Grosszügige Wohnküche im obersten Stock

Im Keller ist die Werkstatt eines Töpfers untergebracht. Das Parterre nahmen während Jahren die Räume des Architekturbüros ein. Heute lebt dort Monika Muttis mittlerweile erwachsener Sohn. Dazu kommt ein ehemaliger Ausstellungsraum. Das Architekturbüro ist heute ausgelagert.

Das Cheminée und die wellenförmige Sitzbank sind ein Blickfang im obersten Stock. Bild: Martin Knoepfel

Im zweiten Stock liegen die Schlaf- und das Badezimmer. Den dritten Stock beansprucht eine grosszügige Wohnküche. Auffällig sind ebenfalls die beiden grossen Terrassen, die nach Süden und nach Westen gehen und am Morgen respektive Mittag sowie am Abend erlauben, die Sonne zu geniessen.

Bewusst natürliche Materialien verwendet

In der Mitte des Hauses befindet sich ein Installationsschacht, der neben den Ver- und Entsorgungsleitungen auch ein Rohr für die Schmutzwäsche enthält. Darum herum ist das Treppenhaus angeordnet. Installationsschacht, Treppenhaus und Keller sind Betonkonstruktionen.

Sonst ist das Haus überwiegend aus Holzelementen gefertigt, die fertig zugeschnitten auf den Bauplatz geliefert wurden, denn Monika Mutti legte grossen Wert darauf, natürliche Materialien zu verwenden.

Feng-Shui-Lehre Ständiger Wandel als Grundprinzip

(pd/mkn) Grundlage von Feng-Shui ist laut dem schweizerischen Feng-Shui-Verband die Erkenntnis vom steten Wandel als Grundprinzip des Universums, von dem auch der Mensch ein Teil ist. Feng- Shui beeinflusse gezielt die Energien der Wohn-, Arbeits- und Lebensräume, die als die dritte Haut des Menschen bezeichnet werden. Von grosser Bedeutung sei dabei der Ausgleich von Yin und Yang, der beiden Grundprinzipien der Schöpfung, heisst es weiter. Die fünf Wandlungsphasen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser regelten in ihren Wechselwirkungen den Ablauf der Naturerscheinungen. Durch die Fünf-Elemente-Lehre und das genaue Beobachten und Deuten von Symbolik und Formen in der physischen Umgebung sei ein wirkungsvolles System entstanden, das die Gestaltung des menschlichen Lebensraumes nach den Prinzipien der Natur erlaubt.





Die Fassaden bestehen deshalb aus einer Naturschieferverkleidung – «Schiefer ist ein Naturprodukt und verändert sich farblich nicht» –, wobei die gelben Fensterumrandungen und die ebenfalls farbigen Markisen die dunkle Fläche auflockern.

Holz in der richtigen Mondphase geschlagen

Sie wählte für die Elemente zudem Holz, das an speziell geeigneten Tagen im Winter und in der richtigen Mondphase geschlagen wurde. Das stärke die Zellstruktur, erklärt sie. Heute ist der Elementbau weit verbreitet. 2004 war das eine exotische Konstruktion. Die Elemente werden durch Holzdübel zusammen gehalten. Schrauben oder Nägel braucht es keine.

Ausserdem wird die Luft bei den Fenstern angesaugt, strömt durch das Haus und tritt im Dach wieder aus, wobei ein Unterdruck erzeugt wird, der den Luftstrom ohne Ventilator in Gang hält. Als das Architekturbüro mit sechs Mitarbeitern noch im Haus angesiedelt war, reichte die Wärme, die die Menschen und die elektrischen Geräte abstrahlten, zusammen mit einem Cheminée, um das Haus zu heizen. Heute ist das Haus an die Holzheizung eines Nachbarn angeschlossen.

Mehr Aufwand für Planung lohnte sich

Als Dämmung dienen Platten aus gepresstem Hanf, weil dieser, wie man heute sagen würde, eine CO 2 -Senke darstellt. Das Haus brauche nur halb so viel Energie wie nach den heutigen Vorschriften erlaubt wäre, freut sich Monika Mutti. Sie ist überzeugt, ungewohnte Baudetails wie auch die thermodynamische Lüftung anstelle einer kontrollierten Lüftung tragen nicht nur zu einer ganz ansehnlichen Ökobilanz bei, sondern leisten einen wesentlichen Beitrag zum Wohlfühlhaus.

Das Haus von Monika Mutti sticht schon durch seine Gestaltung heraus. Bild: Martin Knoepfel

Ihr Haus habe mehr Planung erfordert als andere Objekte, aber es habe sich gelohnt, resümiert Monika Mutti. Als Architekt fahre man am besten, wenn man ein Haus auf die Bewohner abstimmen könne.