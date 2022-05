Das Programm beim Bütschwiler Openair ist bekannt

Sommerfest Die diesjährige Ausgabe des Openair Bütschwil (OAB) verspricht noch mehr Live-Musik – Headliner sind Megawatt So viel Live-Musik gab es noch nie. Das Openair Bütschwil darf dieses Jahr gleich neun Acts präsentieren. Gute Stimmung Ende Juli ist garantiert. 05.05.2022, 11.06 Uhr

Durch die Durchführung des Openair wird in den Sommerferien in Bütschwil wieder einiges an Unterhaltung geboten. Bild: PD

Ende Juli ist der Openair-Vogel los. Und dieser setzt zu neuen Höhenflügen an: Dieses Jahr geben schon am Freitag bekannte Schweizer Bands auf der grossen Openair-Bühne ihre Musik zum Besten. In den bisherigen OAB-Ausgaben gab es jeweils nur samstags Live-Musik unter freiem Himmel zu hören.

Heisst unter dem Strich: In Bütschwil gibt’s mehr Live-Musik als je zuvor. Drei Mundart-Bands eröffnen das OpenAir-Wochenende – angeführt von der Mundart-Rock-Band Megawatt Die «fünf Kumpels unter Starkstrom» sind bekannt für ihre unverkennbaren Live-Auftritte. Ihr zweites Album «Felsafescht» ist in diesem März erschienen. Ihre Songs erzählen von grossen Träumen und dem Glauben daran, dass sie irgendwann wahr werden. Mit dem Debüt-Album hat Megawatt letztes Jahr Gold-Status eingefahren.

Am Freitag stehen mit der sechsköpfigen Zürcher Soul-Band Audiodelikt und den Punkrockern Seemansgarn zwei weitere Mundart-Schwergewichte auf der Bütschwiler Openair-Bühne.

SMA-Anwärter ZIAN zur Primetime

Auch am Samstag setzt das OpenAir Bütschwil auf Musik aus der Schweiz. Den Anfang macht das Pop-Quartett PortPolar. Mit im Gepäck haben sie elf Singles, Mundart-Texte und unzählige Tanz-Beats.

Er nennt sich der Peach Weber des Raps und ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. LCone alias Livio Carlin rappt seit 2008 und sorgt mit seinen Hits mit Wortwitz für Stimmung auf dem Openair Gelände.

Wer in den letzten Monaten das Radio eingeschaltet hat, kam fast nicht um ihn herum: Der Basler Sänger ZIAN wird rauf und runter gespielt. Letztes Jahr kam ZIAN aus dem Nichts, veröffentlichte seine ersten Songs und wurde damit praktisch über Nacht zum Star.

Dieses Jahr ist er gleich für drei Swiss Music Awards nominiert Nämlich in den Kategorien Best Male Act, Best Hit mit «Show You» und Best Crushing Act. Seine Stimme wird am Samstagabend zur Primetime Gänsehaut-Momente bescheren.

Tickets sind ab sofort erhältlich

Eine ordentliche Portion Electronic, gute Melodien, starke Stimmen in Französisch und Englisch und tanzbare Beats sind Programm, wenn Klischée auf der Bühne steht.

Nach Mitternacht legt schliesslich der Mann auf, der schon Clubs auf der ganzen Welt erobert hat, und jetzt auch in der Schweiz durchstartet: DJ und Produzent Gil Glaze war mit den Star-DJs von The Chainsmokers auf Australien-Tournee und wird das Bütschwiler Openair-Gelände zu einem einzigen, grossen Dancefloor verwandeln. Freitags und samstags legt im grossen Festzelt DJ Cekay auf.

Food-Caterer aus der Region werden für die Verpflegung sorgen. Ausserdem lädt das Team vom Hülsenloch-Wagen und die Weinbar auf dem Gelände zum Verweilen ein. Tickets sind ab sofort direkt im Ticketshop oder über die neu gestaltete Homepage www.openairbuetschwil.ch erhältlich. (pd)