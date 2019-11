«Wir sind im Geschäft der Eltern aufgewachsen»: Freddy Metzger erzählt von den Anfängen des Toggenburger Sportgeschäfts Intersport Metzger feiert sein 55-jähriges Bestehen. Freddy Metzger wirft einen Blick zurück auf vergangene Zeiten. Im Sommer arbeitete er jeweils in Neuseeland und Argentinien als Skilehrer. Julia Engel

Freddy Metzger lässt mit seinen Eltern sowie seinen Teamkollegen Karl Hilty und Mirjam Schenk die Korken knallen (von links). (Bild: Julia Engel)

55-jähriges Bestehen, 14 ausgebildete Lehrlinge – so könnte es für Freddy Metzger sicherlich weitergehen. Er ist der Inhaber des Sportgeschäfts Intersport Metzger in Wattwil.

Nächstes Wochenende feiert Metzger gemeinsam mit seinem Team das 55 Jahre Jubiläum seines Sportgeschäfts. Am Samstag, 23. November, wird man neben dem Shoppingerlebnis mit Wurst und Brot versorgt, am Sonntag, 24. November, gibt es für angemeldete Gäste einen Brunch und der Laden steht zum Verkauf offen.

Am Feierabend Skier verkauft

1964 hat Freddy Metzgers Vater im Elternhaus in Ganterschwil begonnen, Skier zu verkaufen. Als Oberturner hatte dieser Kontakt zu sportlichen Leuten und begann so sein Feierabendgeschäft. Tagsüber arbeitete er als Dachdecker, abends um fünf begann die Arbeit im eigenen Geschäft. Freddy Metzger und sein Bruder Patrick verbrachten einen Grossteil ihrer Kindheit im Geschäft der Eltern.

«Wir sind dort aufgewachsen. Daher kommt die Leidenschaft für den Sport.»

Beide Brüder halfen noch als Erwachsene mit sportlichem Engagement mit. «Mein Bruder arbeitete als Snowboard-, ich als Skilehrer», erzählt Metzger.

Während sein Bruder später einen anderen Weg einschlug, entschloss sich Freddy Metzger dazu, das Geschäft der Eltern zu übernehmen. Davor war er in der Ski-Junioren-Nationalmannschaft. Nebenbei absolvierte er eine Lehre als Kaufmann und war als Skilehrer tägig. Im Winter hier in der Schweiz, im Sommer in Neuseeland und Argentinien. Die intensive Reiserei musste er bei der Geschäftsübernahme aufgeben.

Geschäftsinhaber ist Metzger nach wie vor. «Das Geschäft Intersport Metzger gehört mir», sagt er stolz. «Da ich mit 16 Jahren einen schweren Unfall hatte, der eine inkomplette Querschnittslähmung mit sich brachte, muss ich aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.» Die Geschäftsleitung habe er deshalb Karl Hilty übergeben, damit Intersport Metzger weiterhin bestehen könne. Im Geschäft habe sich dadurch jedoch kaum etwas verändert. Und doch: «Die Last, immer an Tausend Dinge denken zu müssen, fiel von mir ab. Trotzdem kann ich meine Erfahrungen einbringen und mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt sein», stellt Metzger fest.

Sich von der Konkurrenz abheben

«Unsere Aktivitäten sind unsere grösste und wichtigste Tradition.» Zu den unterschiedlichen Bereichen des Wintersports bieten Metzger und sein Team Aktivitäten und Kurse an. Auf seine Mitarbeiter setzt Metzger auch im Alltag. «Meine höchste Maxime sind top Mitarbeiter. Wir bilden sie auch selbst aus.» Er habe schon 14 Lehrlinge ausgebildet, worauf er besonders stolz ist. Ein weiterer Teil des Erfolgsrezepts sei der Service in der eigenen Werkstatt sowie der persönliche Kontakt zu den Stammkunden. «Wir versuchen den Kunden beim Namen zu nennen und mit den Kindern auf Augenhöhe zu kommunizieren.» Trotzdem seien er und sein Team jeden Tag gefordert, um gegen die grossen Sportgeschäfte und den Onlinehandel standhalten zu können.

«Die junge Generation ist unsere Herausforderung»,

gibt Metzger zu. Durch Multichannel-Marketing, also den Handel über verschiedene Kommunikationskanäle will Intersport Metzger auch die Jungen erreichen. In gut einem Monat werde man bereits auf der Webseite von Intersport Schweiz online bestellen können. Das Bestellte könne danach im lokalen Geschäft in Wattwil abgeholt und der Service vor Ort genutzt werden. Ausserdem versucht Metzger mit der Vertretung auf Facebook und Instagram junge Kundinnen und Kunden anzulocken. «Die Jungen pushen uns», sagt er und meint dabei seine Lehrlinge.

Im Gegenzug bringt Freddy Metzger seinen Lernenden bei, wie sie die Besonderheiten des Geschäfts beibehalten sollen. «Ich habe ein Sportlerherz.» Denselben Anspruch habe er an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sportlichen Aktivitäten, die Intersport Metzger anbietet, hebe den Laden von der Konkurrenz ab. Davon ist Metzger überzeugt. Er hofft, dass sein Geschäft auch in Zukunft gegen den wachsenden Onlinehandel standhalten kann. Doch zuerst feiert Freddy Metzger nächstes Wochenende gemeinsam mit seinem Team und seinen Stammgästen das 55-jährige Bestehen seines Sportgeschäfts.