Bütschwil-Ganterschwil sagt Ja zu Solino Plus

Solino Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang sagen klar Ja zum Ausbau Das Stimmvolk von Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang stimmten heute Sonntag über das Bauprojekt «Solino Plus» ab. In beiden Gemeinden gab es grosse Zustimmung zum Bauvorhaben. Sabine Camedda 13.02.2022, 12.48 Uhr

Die Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Regionales Seniorenzentrum Solino befinden über das Bauprojekt Solino Plus. Bild: PD

Die Delegierten des Zweckverbandes Regionales Seniorenzentrum Solino haben das Bauprojekt Solino Plus bereits gutgeheissen. Nun müssen auch die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinden grünes Licht erteilen. Den Anfang machen an diesem Sonntag Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang.

39,7 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bütschwil-Ganterschwil äusserten sich an der Urne zu dieser Vorlage. 1089 schrieben ein Ja auf den Stimmzettel, 252 lehnten die Ausbaupläne ab.

Eine Mehrheit für das Bauprojekt gab es auch in der Gemeinde Mosnang. 694 Bürgerinnen und Bürger legten ein Ja in die Urne, 142 stimmten gegen das Vorhaben. Mit 39,9 Prozent lag die Stimmbeteiligung in Mosnang im ähnlichen Rahmen wie in der Standortgemeinde.

--- Update folgt ---