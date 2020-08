«So viele Gäste wie noch nie»: Nach dem Neubau rennen die Gäste dem «Aelpli» in Unterwasser die Türe ein Ein Neubau aus Holzelementen bietet den «Aelpli»-Gästen noch mehr Gemütlichkeit und Bewährtes. Die Gäste honorieren das und kommen in Scharen zu Pächter «Aelpli-Tres». Adi Lippuner 07.08.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gasthaus Aelpli auf dem Unterwasser Kühboden lädt zum Verweilen ein. Bild: Adi Lippuner

Vor drei Jahren erwachte das Restaurant Aelpli am Weg von Unterwasser Richtung Laui, idyllisch gelegen zwischen Säntis und Churfirsten, zu neuem Leben.

Die beliebte «Tankstelle» für Speis und Trank hat sich während dieser Zeit, dank des einsatzfreudigen Pächters Tres Brändle, «Aelpli-Tres», zu einem Treffpunkt für Einheimische und Feriengäste entwickelt. Doch das in die Jahre gekommene Gebäude verlangte nach Reparaturen und so entschied sich der Besitzer Hermann Alpiger für eine Totalsanierung.

Ab März neu aufgebaut, im Juni schon wieder Gäste

Ein in Rekordzeit verwirklichter Bau aus Holzelementen bietet nun – sowohl für den Betrachter von Aussen als auch für den Gast im Innern – ein ganz neues Erlebnis. Abgebrochen und neu aufgebaut wurde ab März, bereits Mitte Juni konnten, nach der Coronazwangspause, wieder Gäste bewirtet werden.

Bei sonnigem Wetter ist die grosse Terrasse, auf der die vorgeschriebenen Abstände gut eingehalten werden können, sehr beliebt. Im Gastraum wurde die Sitzkapazität von 35 auf insgesamt 50 Plätze erhöht, aufgeteilt auf drei verschiedene Bereiche.

Einst Versorgungsstation für Älpler

Wirt Tres Brändle schneidet grosszügig portionierte Fleischstücke. Bild: Adi Lippuner

Tres Brändle, ist als Bauernsohn ganz in der Nähe des Restaurants Aelpli aufgewachsen. «Als Kind holte ich oft Brot im dort angegliederten Lädeli und vor allem bei den Älplern war die Möglichkeit, frisches Brot und Grundnahrungsmittel für den täglichen Bedarf in der Nähe einkaufen zu können, sehr beliebt.» Tres Brändle erinnert sich, dass der Beck Alpiger aus Wildhaus die Backwaren lieferte. «Mit der zunehmenden Motorisierung war die Nahversorgung auf dem Kühboden nicht mehr nötig, die Bewohner und Älpler kauften im Dorf ein», so seine Erinnerungen an früher.

Sein grosser Traum sei es immer gewesen, im «Aelpli »zu wirten. Leider habe sich dieses Vorhaben mit den ehemaligen Besitzern nicht verwirklichen lassen. Dem neuen Besitzer windet Tres Brändle ein Kränzlein:

«Als dann vor gut drei Jahren Hermann Alpiger mit dem Angebot, Pächter in meinem Wunschlokal zu werden, auf mich zukam, war es fast wie Weihnachten und Ostern zusammen.»

Seither hat «Aelpli-Tres» sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen guten Namen gemacht. «Ich setze auch nach der Eröffnung des Neubaus auf die bewährte, gut bürgerliche Küche. Die Auswahl ist nicht riesig, aber was auf den Teller kommt, ist frisch zubereitet und von guter Qualität», so die Devise von Tres Brändle.

Der Sommer 2020 wird zum Rekordsommer

Was Tres Brändle und sein Team diesen Sommer erleben, schlage alles bisher Dagewesene, ist bei einem Besuch vor Ort zu hören.

«Wir hatten noch nie so viele Gäste, der Betrieb läuft bereits ab den Vormittagsstunden bis in den Abend hinein auf vollen Touren.»

Wanderer, Biker, Spaziergänger und auch Ausflügler würden im «Aelpli» einkehren. «Und zwar in grosser Zahl.»

Es sei spürbar, dass die Menschen ihre Ferien im eigenen Land verbringen und viele seiner Gäste seien zum ersten Mal in der Region. Auch wenn die Arbeitstage lang sind, vom Wirt sind keine Klagen zu hören. «Heuen muss man, wenn die Sonne scheint, oder auf das Gastgewerbe bezogen, die Gäste wollen verwöhnt werden, wenn sie hier sind.»

Fleischqualität ist Grundvoraussetzung

Ob Tripadvisor oder andere Bewertungsplattformen, das «Aelpli» in Unterwasser erhält hervorragende Kommentare. Insbesondere das schon fast legendäre Kotelett oder die Steaks mit Kräuterbutter werden immer wieder lobend hervorgehoben. Doch was ist das Geheimnis dieser Köstlichkeiten?

«Grundvoraussetzung ist eine gute Fleischqualität, gekauft in der regionalen Metzgerei und genügend Zeit zur Zubereitung. Wer glaubt, ein Stück Fleisch lasse sich auf dem Grill bei grosser Hitze in wenigen Minuten fertig braten, wird ganz bestimmt enttäuscht sein», so Tres Brändle.

Und so werden die Fleischstücke in der «Aelpli»-Küche in Unterwasser nicht nur grosszügig portioniert, sondern auch mit Fingerspitzengefühl gebraten, auf dass der Gast sein Essen geniesst und mit guten Erinnerungen ans oberste Toggenburg nach Hause fährt.