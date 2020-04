So sieht der Homeoffice-Alltag der Redaktoren und Reporter des Toggenburger Tagblatts und der Wiler Zeitung aus Die «Wiler Zeitung» und das «Toggenburger Tagblatt» entstehen seit drei Wochen in Küchen, Wohnstuben und Privatbüros. Die Redaktoren zeigen ihr Homeoffice. 06.04.2020, 11.00 Uhr

Sabine Camedda: Ein Luftwechsel würde gut tun

Sabine Camedda kennt sich jetzt mit den heimischen Düften bestens aus: Bild: PD

Mein Fazit nach den ersten Tagen Arbeit am heimischen Schreibtisch: Mir stinkt’s. Schon am dritten Tag war es nämlich vorbei mit der Ruhe. Ein Bauer knatterte mit seinem Traktor auf die benachbarte Wiese und versprühte frischfröhlich die Gülle seiner Kühe. Zugegeben, das hat mit dem einziehenden Frühling zu tun und findet alle Jahre statt. Aber in den vergangenen Jahren konnte ich dem Gestank ausweichen.

Denn: Es fängt jeweils in den tieferen Regionen an, also in Wattwil. Und während sich dort der unverkennbare «B’schütti»-Duft über das Dorf legt, konnte ich am Abend zu Hause frische Luft atmen. Und bis die Bauern bei uns oben ihre Wiesen düngen, war der unangenehme Duft in Wattwil längst verzogen. Ich hatte also nur einen halben Tag den schlechten Duft in der Nase.

Nun, ändern kann ich nichts, weder am «B’schütten» noch am Home-Office auf unbestimmte Zeit. So bleibt mir nur eins: Fenster zu und durch.

Gianni Amstutz: Bar und Büro zugleich

Gianni Amstutz an seinem Arbeitsplatz im Homeoffice. Bild: Gianni Amstzutz

Més que un club. Das Credo des FC Barcelona, mehr zu sein als ein Verein, bietet sich geradezu an, in adaptierter Form für mein Homeoffice angewandt zu werden. Dieses ist nämlich weit mehr als nur ein Büro. In Ermangelung räumlicher Möglichkeiten habe ich mir dieses in der Küche eingerichtet. Da sich mein Alltag seit Wochen bis aufs Einkaufen nur in meinen eigenen vier Wänden abspielt, hat die Küche zahlreiche weitere Funktionen übernommen. Sie ist der Ersatz für die Restaurants, die vorerst geschlossen bleiben.

Die Küche ist aber auch Aufenthaltsraum und ersetzt so ein Stück weit das fehlende kulturelle Angebot. Am Wochenende verwandelt sie sich gar in eine Bar, mittels Skype kann ich hier – zumindest im Ansatz – den Freuden des Ausgangs frönen. Alles in allem ist mein Arbeitsplatz in Zeiten des Coronavirus also deutlich multifunktionaler als üblich.

Andrea Häusler: Die Sache mit der Disziplin

Hat es sich Zuhause eingerichtet: Andrea Häusler Bild: PD

Es hat schon was, von zu Hause aus zu arbeiten. Kein Anfahrtsweg ins Büro, keine Unterbrüche durch Sitzungen, kein Smalltalk mit Kolleginnen und Kollegen, stattdessen fokussiertes Arbeiten mit Blick ins Grüne, Telefongespräche ohne Nebengeräusche und kurze Distanzen in die Dörfer der Region. Kleine Pausen einzubauen und sich insbesondere Zeit fürs Mittagessen zu nehmen war anfänglich gewöhnungsbedürftig. Inzwischen ist der Arbeitsalltag in den eigenen vier Wänden fast schon zur Normalität geworden.

Die Vorzüge sind geblieben, doch werden die Nachteile mit der Dauer der Isolation auf Zeit offensichtlicher. Es fehlt nicht nur der persönliche Kontakt zu Interviewpartnern, sondern auch der direkte Austausch mit dem Team und es schwindet schleichend das Gefühl, irgendwo zugehörig zu sein.

Schlimmer noch ist, dass Selbstverständlichkeiten plötzlich Disziplin verlangen: Erst die Telefonkonferenz und dann die Dusche? Schlabberlock statt Business-Outfit? Spätestens wenn sich derlei Nachlässigkeiten zu etablieren drohen gilt es die Reissleine zu ziehen und der Bequemlichkeit aktiv Paroli zu bieten. Vielleicht sollten wir uns künftig einfach nicht mehr über Telefon, sondern in Videokonferenzen austauschen. Was den Coiffeur betrifft, sitzen wir ja alle im gleichen Boot…

Ruben Schönenberger: Die Aussicht fehlt

So arbeitet man heute: Mit drei Bildschirmen! Bild: PD

Das Homeoffice zwingt zu verstärkt digitalem Arbeiten. Ganz papierlos geht es aber noch nicht. Das ist auch gut so. Die ausgedruckten Zeitungsseiten, Post-Its und Notizblätter verdecken zumindest den Kabelsalat etwas, den das kurzfristig aufgemotzte Büro in der eigenen Wohnung mit sich gebracht hat. Auch noch verbesserungsfähig: Die Aussicht.

Martin Knöpfel: Ein Logenplatz unter freiem Himmel

Homeoffice an der frischen Luft. Bild: Martin Knöpfel

Das ist der Vorteil des Home-Office: Bei schönem Wetter kann man es auf den Gartensitzplatz verlegen, so man denn einen hat und auch ein Notebook besitzt. Das Gebäude im Hintergrund war mal eine Bankfiliale. Bei einem Banküberfall hätte ich einen Logenplatz gehabt.

Fabio Giger: Die Krux mit dem Bürostuhl

Drei nicht wirklich gute Freunde: Fabio Giger, sein Bürostuhl und der Laptop. Bild: Fabio Giger

4500 Zeichen sind geschrieben, der Text ist gegengelesen, alle Protagonisten gaben ihr O.K. für das Zitat, die Schlagzeile sitzt, Feierabend. Ich dreh mich auf meinem Bürostuhl – den ich, soviel es mir ist, zu meinem ersten Schultag in der dritten Klasse bekommen hatte – wie der Mafia-Boss Don Vito Corleone aus dem Kino-Klassiker «Der Pate», nachdem er von seiner fürsorglichen Frau Carmela für die Pasta Carbonara zu Tisch gerufen wurde.

Nur ist mein alter, schwarzer Bürostuhl nicht ansatzweise so schön und nicht ein Bruchteil so teuer wie Corleones. Trotzdem, er dreht. Aber das ist auch schon alles was dieses grässliche Sitzmöbel kann. Die Rückenlehne hält mein gemächliches Anlehnen kaum aus, das Polster ist durchgesessen und die Höhenverstellung klemmt seit Jahren. Prädikat: Fürs Marathonsitzen untauglich. Fürs Homeoffice muss es reichen.

Nicht verwunderlich schmerzt mein Rücken schon nach der Einleitung. Und dieses Youtube-Workout am Arbeitsplatz finde ich irgendwie blöd. Nach jedem Text setz ich mich also wie gerädert an den Esstisch in der Küche und dreh meine Pastafäden auf die Gabel. Wenigsten wird zuhause wie in einer süditalischen Mafiaküche gekocht: Die Spaghetti sind von Mama, al dente und schmecken unheimlich gut!