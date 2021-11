Snowboarder Jan Scherrer peilt an Olympia in Peking Medaille an

sport Rückkehr an den Ort des Triumphs: Halfpipe-Snowboarder aus Ebnat-Kappel peilt an den Olympischen Spielen in Peking eine Medaille an Trotz Rückschlägen ist Jan Scherrers Ziel klar: An der Olympia in China möchte der Halfpipe-Snowboarder aufs Siegertreppchen. So laufen seine Vorbereitungen. Urs Huwyler Jetzt kommentieren 12.11.2021, 17.00 Uhr

Jan Scherrer möchte an den Olympischen Spielen in Peking zu einer Medaille jumpen. Bild: Urs Huwyler

Die Themen mit einem Podestplatz-Anwärter vor Beginn der Olympia-Saison ergeben sich meist aus dem Gespräch heraus. Bei Snowboarder Jan Scherrer verhält es sich kaum anders. Doch diesmal ging es anfangs nicht um einen noch verrückteren Sprung als den «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nos», den der Halfpipe-Freestyler aus Ebnat-Kappel selbst kreierte und damit 2020 in die Sport-Geschichtsbücher einging.

Nicht die Geschichts-, aber die Familienbücher werden im Mai 2022 geöffnet. Zwei Monate vor seinem 28. Geburtstag wird Jan Scherrer erstmals Vater. Damit rücken für den WM-Dritten selbst die Olympischen Spiele in den Hintergrund. «Es wird sich in meinem Leben einiges ändern», ist sich der Boarder mit spürbarer Vorfreude drei Monate vor der dritten Olympia-Teilnahme bewusst.

Im Winter 2021/22 möchte er sich jedoch auf den Sport konzentrieren. «Die Spiele in Peking sind mein grosses Ziel. Obwohl die Vorbereitung derzeit nicht rund verläuft. Bei einem Sturz habe ich mir eine Rippenverletzung zugezogen. Ob ich Mitte November auf dem Kitzsteinhorn mit dem Team trainieren kann, gilt es abzuwarten.» Im Laufe der Karriere hat er gelernt, sich in der Risiko-Sportart neuen Situationen anzupassen.

«Olympia könnte auf dem Mond stattfinden»

Am 21. Dezember 2018 hatte das Nationalkader-Mitglied in China den ersten Weltcup gewonnen. Für die Olympischen Spiele in Peking kehrt Jan Scherrer wie 2019 (7.) mit einer Art Heimvorteil nach Zhangjiakou (Resort Secret Garden) an die Stätte des Triumphs zurück. «Ich weiss damit aus Erfahrung», so der Gesamtweltcup-Dritte von 2019, «dass es dort bei extrem tiefen Temperaturen stark winden kann und die äusseren Bedingungen eine Rolle spielen werden.»

Seit 2019 geht der Weg von Jan Scherrer steil nach oben. Bild: Urs Huwyler

Von China bekommen die Athleten nichts zu sehen. «Nach den ersten Tests werden wir in Cars an den Wettkampfort chauffiert, leben abgeschirmt in einem Hotel, haben keine Bewegungsfreiheiten, werden täglich getestet. Theoretisch könnten die Spiele irgendwo auf der Welt oder dem Mond stattfinden. Es braucht einzig eine Halfpipe.» Wer sich nicht an die Regeln zu halten versucht, dürfte die Konsequenzen rasch zu spüren bekommen.

Vor Jahren hatten sich die weltbesten Jumper teilweise einen Deut um den Grossanlass geschert, eher eine Konkurrenzveranstaltung auf die Beine gestellt, als sich den Regeln des Olympischen Komitees (IOC) und des Internationalen Skiverbandes (FIS) unterworfen. Das hat sich geändert. Die Partys werden sie zwar in China vermissen, aber das Resultat steht im Zentrum.

Olympische Medaille hat hohen Stellenwert

Die Partys werden die einst wilden Boarder in China zwar vermissen, aber das Resultat steht im Zentrum. «Die Olympischen Spiele sind inzwischen auch für uns der wichtigste Wettkampf. In der Öffentlichkeit hat eine Olympia-Medaille einen höheren Stellenwert als ein Sieg an den X-Games», macht sich der einstige Slopstyle-Spezialist (Bronze an der Junioren-WM) keine Illusionen.

In der Szene hat man sich damit abgefunden, dass ein neunter Weltcup-Rang der Alpinen medial mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als einem Weltcup-Podestplatz von Jan Scherrer. 2011 wurde er wie Wendy Holdener mit dem Nachwuchspreis der Sporthilfe ausgezeichnet. Sie ist ein mediales Dauerthema, sein Name ist mehrheitlich Insidern geläufig. In Peking möchten beide um Medaillen kämpfen. Sie wird vier bis fünf Medaillenchancen erhalten, er eine.

Kreativ zu Höhenflügen Trotz zahlreicher Erfolge nahmen die Medien Snoboarder Jan Scherrer erst wirklich wahr, als er in Saas Fee den «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» stand. Bei der Weltneuheit handelt es sich um einen rückwärts angefahrenen Doppelsalto mit drei hangaufwärts gedrehten Drehungen um die eigene Achse und einer «Grab»-Kombination (Griffe am Brett).



Fünf Jahre stand er bei der Umsetzung des Tricks immer wieder an. In Peking muss von den Bedingungen alles stimmen, um den «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» stehen zu können. «Sonst wird's gefährlich», betont der Brett-Artist.



Das Glücksgefühl, als erster Mensch weltweit einen selbst kreierten Trick gestanden zu haben, bleibt Jan Scherrer. Einen offiziellen Namen für den schwindelerregenden Jump gibt es noch nicht. Bei einem Wettbewerb schlug einer «Sherminator» vor. Die Zusammensetzung aus Scherrer und Terminator wäre eine Variante. (uhu)

Wer im Olympia-Final keinen fehlerfreien, mit allen Schwierigkeiten gespickten Run steht, muss die Hoffnungen auf eine vordere Klassierung begraben. «Die Japaner sollen in den letzten Wochen bezüglich Schwierigkeiten noch eines drauf gesetzt haben», erzählt das polysportiv veranlagte Mitglied des SC Speer. Beachvolleyball, Tennis, Laufen, Fussball oder Skateboarding, die Hobbys und Interessen sind vielfältig.

Stürze scheinen damit beim Olympia-Event vorprogrammiert. «Das Niveau wird extrem hoch sein, die Risikobereitschaft ebenfalls», vermutet der Olympia-Neunte von 2018 in Pyeongchang, Zweite am US Open und Dritte an den US-X-Games. Jan Scherrer, der durch seine Schwester zum Boarder wurde, weiss seither, dass er alles erreichen kann, sich keine Limiten zu setzen braucht. Der «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» lieferte ihm eine weitere Bestätigung.

Neue Karriereplanung ab Mai

Wie es nach Peking 2022 mit der Karriere weitergehen wird, hängt wohl auch von den Ergebnissen ab. Copper Mountain und Mammoth Mountain in den USA im Dezember sowie Laax (13. bis 16. Januar) werden die Weltcup-Stationen vor der China-Reise sein. «In einem Jahr werde ich kaum die ganze Tour bestreiten, sondern auch zum Hausmann werden», wagt er mit einem herzhaften Lachen den Blick in die Zukunft.

Jan Scherrer freut sich auf die Geburt seines ersten Kindes im Mai 2022. Bild: Urs Huwyler

Kochen sollte kein Problem sein. Hätte es mit der Snowboard-Karriere nicht geklappt, wäre Koch eine Alternative gewesen. Das Fernstudium in Betriebswirtschaft könnte ebenfalls helfen und als Hobby-Fotograf und Filmer wird er die Entwicklungsschritte von Klein-Scherrer detailliert dokumentieren. Und bis Mai müssten die Feiern bei einem Olympia-Erfolg abgeschlossen sein.