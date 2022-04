Smart Region Toggenburg nimmt erste Schritte zur Digitalisierung

Smart Region Erste Schritte zur Digitalisierung: In diesen fünf Bereichen könnte die Toggenburger Bevölkerung profitieren Welches Potenzial im Bereich der Digitalisierung hat das Toggenburg? Diese Frage erörterten die Teilnehmenden eines Workshops in Nesslau. Sie zeigten Bedürfnisse auf und legten fest, in welchen Richtungen sie nach Lösungen finden wollen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Generationen arbeiten am Workshop in Nesslau mit. Bild: PD

Die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken. Warum soll man sie nicht nutzen, um die Lebensqualität zu steigern und den Alltag zu erleichtern? Um herauszufinden, wie das gelingen könnte, starteten die fünf Gemeinden Mosnang, Lichtensteig, Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann auf Initiative der Region Toggenburg zusammen mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) das Projekt «Smart Region».

Die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden haben bei einem Treffen drei Ziele definiert, die mit Digitalisierung erreicht werden sollten. Im Toggenburg soll das Wirgefühl gestärkt und die Sichtbarkeit sowie die Zugänglichkeit zu den Angeboten der Region und in der Region sollen verbessert werden. Ausserdem will man eine gute Lebensgrundlage bieten und ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein.

Bedürfnisse der Bevölkerung in Handlungsfelder eingeteilt

Rund 50 Personen haben bei einem weiteren Workshop in Nesslau überlegt, auf welchen Wegen diese drei Ziele erreicht werden können. «Wir waren überrascht, wie viele Interessierte sich eingefunden haben», sagt Martina Dumelin, die als Projektleiterin die Toggenburger Gemeinden auf dem Weg zur «Smart Region» begleitet.

Martina Dumelin, Emanuel Forny und Esther Hanselmann (von links) aus dem Projektteam führten durch den Tag. Bild: PD

Im Laufe des Tages habe sich gezeigt, dass die Gruppe gut durchmischt war. Einige der Teilnehmenden waren sehr affin mit der Digitalisierung und nutzen die technischen Hilfsmittel häufig. Andere zeigten ihren Respekt davor und stellten auch kritische Fragen.

«Wir stellten die Frage nach den Bedürfnissen an den Anfang», erklärt Martina Dumelin den Prozess. Daraus haben sich einige Handlungsfelder herauskristallisiert. Ein Teil der Gruppe wünschte sich eine zentrale Plattform mit Informationen für die Bevölkerung. Diese solle aber auch von Menschen von ausserhalb – beispielsweise Touristen– genutzt werden können.

Ein Bedürfnis ist auch, dass sich jeder in der Region willkommen fühlen soll, sei es als Einheimischer oder auch als Zuzüger. Die Digitalisierung könnte auch für eine Sharingkultur – nicht nur von Objekten, sondern beispielsweise auch von Fachwissen – genutzt werden. Letztlich gäbe es auch Möglichkeiten im Bereich der Mobilität und der Besucherlenkung, gerade abseits des öffentlichen Verkehrsnetzes.

Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops meldeten sich, um in sogenannten Spurgruppen Ideen für die jeweiligen Handlungsfelder auszuarbeiten. «Hier spielt die Vernetzung eine grosse Rolle», sagt Martina Dumelin. Denn einige Organisationen wie Toggenburg Tourismus, Energietal Toggenburg oder auch die Gemeinden bearbeiten einige der aufgeworfenen Themen, sodass Synergien genutzt werden können.

Gemeinden entscheiden, was umgesetzt und ausprobiert werden soll

Aus dem Workshop ergaben sich erste Ideen, die nun in Spurgruppen konkretisiert werden. Bild: PD

Weil das Projekt von der SAB mitfinanziert wird, verläuft der partizipative Prozess nach deren Vorgabe. Entsprechend ist der Zeitplan eng gesteckt, was Martina Dumelin als einen Vorteil ansieht. «Das bringt mit sich, dass die Spurgruppen bereits in Kürze mit ihrer Arbeit beginnen», sagt sie. Bis nach den Sommerferien entwerfen sie realistische Vorschläge, mit welchen Mitteln die Ziele in den einzelnen Handlungsfeldern erreicht werden können.

Die Resultate werden im Rahmen einer Ergebniskonferenz vorgestellt und der SAB als ein Aktionsplan unterbreitet. «Danach sind die Gemeinden am Zug», erklärt Marina Dumelin den nächsten Schritt. Es liege in ihrer Kompetenz, Ideen zu finanzieren und umzusetzen.

Zeitlich sei es vorgesehen, dass erste Umsetzungen in den Budgets 2023 der Gemeinden Eingang finden könnten. Es gebe auch Raum zum Ausprobieren, denn man dürfe nicht vergessen: Digitale Lösungen entwickeln sich meist weiter und können sich den Bedürfnissen immer wieder anpassen.

Martina Dumelin schliesst nicht aus, dass weitere Gemeinden in der Region, die derzeit nicht zu den fünf Pilotgemeinden gehören, einzelne Lösungen für sich übernehmen oder sich überregionalen Lösungen anschliessen. Dies wäre ganz im Sinne der übergeordneten Ziele für eine gute Lebensqualität, einen attraktiven Wirtschaftsstandort und nicht zuletzt ein gestärktes Wirgefühl.

