Gemeinsames Projekt Chancen der Digitalisierung ausloten: Darum verfolgen fünf Gemeinden im Toggenburg das Pilotprojekt Smart Region Newsletter sind aus dem heutigen Leben ebenso wenig wegzudenken wie Onlineeinkäufe und Social-Media-Plattformen. Welchen Nutzen aber kann eine Gemeinde für sich und für die Bevölkerung aus der Digitalisierung ziehen? Das wollen Mosnang, Lichtensteig, Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann für sich herausfinden. In einem gemeinsamen Projekt, das mit öffentlichen Geldern unterstützt wird. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung gewinnt die Vernetzung von verschiedenen Bereichen an Bedeutung. Bild: Nicoelnino / iStockphoto

Die Coronapandemie hat es akzentuiert: Die Digitalisierung ist auch in ländlichen Regionen wie dem Toggenburg ein wichtiges Thema. Wer kann, arbeitet von zu Hause aus. Einige Bewohnerinnen und Bewohner aus den Städten und Agglomerationen haben ihren Lebensmittelpunkt vorübergehend in die Ferienregion verlegt. Das passierte ohne Störungen oder Ausfälle. Daniel Blatter, Geschäftsführer der Region Toggenburg, formuliert es so:

Daniel Blatter, Geschäftsführer Region Toggenburg. Bild: PD

«Im Toggenburg sind wir fit, was die digitale Infrastruktur betrifft.»

Eine flächendeckende Verlegung von Breitbandkabel ist in der Streusiedlungsstruktur zwar nicht bezahlbar. Die Dörfer sind jedoch mit schnellen Breitbandanschlüssen erschlossen.

Digitale Vernetzung und Synergien optimal nutzen

Nun geht die Region einen Schritt weiter und will ausloten, in welchen Bereichen die Digitalisierung vorangetrieben werden könne, um deren Vorteile besser zu nutzen. Denn die Digitalisierung könnte eine Chance für ländliche Gebiete wie das Toggenburg und insbesondere für Berggebiete sein. Aus diesem Grund haben die sieben Alpenstaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz und Slowenien ein Projekt auf die Beine gestellt, mit dem Dörfer und Regionen analog zu einigen Städten zu sogenannten Smart Villages respektive Smart Regions werden. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) zeichnet in der Schweiz für das Projekt verantwortlich und hat bereits einige Dörfer auf ihrem Weg zum Smart Village begleitet.

Konkret geht es darum, verschiedene Sektoren wie Wohnen, Mobilität, Versorgung oder Verwaltung mittels der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu vernetzen, um mögliche Synergien optimal zu nutzen. Diese Vernetzung soll aber nicht nur für die Verwaltung von Bedeutung sein. Auch die Bevölkerung und weitere Akteure wie Gewerbetreibende, die Industrie oder auch Schulen sollen davon profitieren. Bei alledem sollen die Zielsetzungen und Massnahmen auf die Verhältnisse und Bedürfnisse der Gemeinden und Regionen angepasst sein. Denn: Was beispielsweise im Oberwallis gefragt ist und funktioniert, ist in den Gemeinden im Toggenburg nicht zwingend ein Bedürfnis.

Projektbeteiligung kostet 3000 Franken pro Gemeinde

Welche Chancen sich im Toggenburg bieten, loten derzeit die fünf Gemeinden Mosnang, Lichtensteig, Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann aus. Sie haben bei einer entsprechenden Anfrage der Region Toggenburg ihr Interesse angemeldet. «Nun geht es Schlag auf Schlag», erklärt Daniel Blatter das weitere Vorgehen. Bis im November legen die fünf Gemeinden fest, in welchen Themen sie die Digitalisierung nutzen wollen und welche Massnahmen es dafür braucht. Diese Ideen sollen aber nicht ausschliesslich in den Gemeinderäten gesucht werden. An öffentlichen Veranstaltungen sollen die Bevölkerung, Vertreter von Organisationen und Firmen und weitere Interessierte angehört und einbezogen werden.

Die Leitung dieses Projekts liegt bei Martina Dumelin aus Krummenau. Die Mehrheit der Kosten wird von der SAB und vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) übernommen. Letztlich bleiben 15’000 Franken bei den Gemeinden. Das mache für jede 3000 Franken. Daniel Blatter sagt:

«So gerechnet ist es eine kostengünstige Variante, um den Nutzen der Digitalisierung zu prüfen.»

Im November soll die Stossrichtung festgelegt und Massnahmen definiert sein, die in einer nächsten Phase umgesetzt werden können. Ob und wie sie diese umsetzen wollen, entscheidet jede Gemeinde dann für sich. Dafür muss sie dann auch wieder Geld sprechen.

Auch wenn derzeit noch nicht gesagt werden kann, in welche Richtung sich die Smart Region Toggenburg bewegen wird, so ist doch klar: Vor der Digitalisierung kann sie sich nicht verschliessen. Oder wie es Daniel Blatter sagt: «Warum soll man dann nicht einen Nutzen und einen Mehrwert daraus ziehen?»

