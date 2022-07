Skulptur beim Kreisel Stegrüti in Ebnat-Kappel installiert worden

Kreisel Stegrüti Holzbildhauer hat mit seiner Tochter eine Skulptur für den Kreisel Stegrüti in Ebnat-Kappel gemacht – am Freitag wurde sie installiert Am Freitagmorgen wurde auf dem Kreisel Stegrüti in Ebnat-Kappel eine Skulptur aufgebaut. Umgesetzt haben sie der Holzbildhauer Dominik Hollenstein und seine Tochter Christina. Die Harmonie von Vater und Tochter machte das Projekt trotz Zeitdruck möglich. Alain Rutishauser 22.07.2022, 05.00 Uhr

Holzbildhauer Dominik Hollenstein hilft tatkräftig bei der Installation der Skulptur auf dem Kreisel Stegrüti in Ebnat-Kappel mit. Bild: PD

Ein Violinschlüssel aus Stahl, eine junge Betruferin aus Holz. Fünfeinhalb Meter ragt die neue Skulptur auf dem Kreisel Stegrüti in Ebnat-Kappel in die Höhe. Am Freitagmorgen ab 9 Uhr wurde sie aufgebaut. Ein Kran hievte die Skulptur von der Ladefläche und auf den Kreisel. Jörg Steiner, Projektleiter von Toggenburg Tourismus, der Holzbildhauer Dominik Hollenstein, seine Tochter Christina sowie einige Helfer sorgten dafür, dass sie bereits eine knappe Stunde später in der Mitte des Kreisels Stegrüti thronte und die Strassensperre wieder aufgehoben werden konnte.

Die Betruferin ist das Ergebnis mehrerer Monate Planung und Arbeit. Steiner nahm das Projekt vor rund einem halben Jahr in Angriff, im März begannen Dominik und Christina Hollenstein, gemeinsam mit dem Metallbauer Andreas Buschor, damit, die Skulptur in der Werkstatt umzusetzen. «Wir liessen den Künstlern freie Hand, was ich sehr wichtig finde», sagt Steiner. Lediglich wenige Kriterien wurden definiert: Einerseits sollte das Thema Klang in der Skulptur vorkommen, andererseits sollten Materialien aus der Region verwendet werden. Der Kanton St.Gallen und die Gemeinde Ebnat-Kappel bestimmten ein Budget von 30'000 Franken.

Die Betruferin wurde von einem Kran von der Ladefläche auf den Kreisel transportiert. Bild: PD

Die Betruferin als zeitgemässes Symbol der Region

Die Rückseite der Skulptur ziert ein Violinschlüssel aus Eisen. Bild: PD

Dominik und Christina Hollenstein wählten Eichenholz als Grundelement der Skulptur, der Metallbauer Andreas Buschor ergänzte die Betruferin mit einem Sockel und einem Violinschlüssel aus Eisen. «Wir haben uns für eine Frau entschieden, damit die Skulptur modern und zeitgemäss wirkt und weil die Betruferin im Ort Ebnat-Kappel verankert ist», sagt Christina Hollenstein.

Fortan skizzierten die beiden Ideen, wie die Skulptur aussehen könnte. Sie vergrösserten Fotos des Kreisels, hängten diese in der Werkstatt auf und setzten die Entwürfe der Skulptur auf die Fotografien. Dominik Hollenstein fügt an:

«Wichtig war, dass wir zwischendurch das Projekt ruhen liessen, einer anderen Arbeit nachgingen und uns die Skulptur dann wieder anschauten und uns fragten: ‹Was könnte man verändern? Was braucht es noch?›»

Weitere Elemente der Skulptur, hier beispielsweise der Trichter der Betruferin, wurden einzeln installiert. Bild: PD

Vater und Tochter harmonieren bei der Arbeit

So wurden viele Ideen aufs Blatt gebracht, Skizzen gefertigt und wieder verworfen, bis die Skulptur in ihrem Aussehen und ihrer Grösse, fünfeinhalb Meter, definitiv feststand. «In der Halle sah die Skulptur riesig aus, hier draussen auf dem Kreisel wirkt sie vergleichsweise klein beziehungsweise genau richtig», sagt Dominik Hollenstein.

Dominik Hollenstein kontrolliert, ob der Trichter an der richtigen Stelle angebracht wird. Bild: PD

Die Zusammenarbeit von Vater und Tochter sei lässig und funktioniere gut. «Bereits als Kind war ich oft in der Werkstatt und habe immer gern gestaltet, aber als Beruf habe ich es lange nicht im Sinn gehabt», sagt Christina Hollenstein. Ursprünglich war ihr Traumberuf Hebamme. Sie machte ein halbjähriges Praktikum in einem Spital und ein halbes Jahr arbeitete sie in der Werkstatt ihres Vaters. «Schlussendlich war es ein Bauchentscheid, dass ich mich für den Beruf Holzbildhauerin entschieden habe», fügt sie an.

Die Harmonie der beiden sorgte dafür, dass sie nie in Zeitdruck gerieten, obwohl der Zeitplan mit Materialkauf und dem Herstellen aller Elemente eng gesteckt war. Christina Hollenstein sagt:

«Mir gefällt die Skulptur sehr. Es ist immer cool, ein Projekt abzuschliessen und das fertige Produkt anschauen zu können.»

An der Installation half auch Jörg Steiner (Zweiter von links) sowie eine Handvoll Bauarbeiter mit. Bild: PD

Nun geht es für zehn Wochen in die USA

Beide blicken zufrieden an der Skulptur hoch. Für Dominik Hollenstein ist es das letzte Projekt für eine ganze Weile. Denn ab nächster Woche nimmt er sich eine zehnwöchige Auszeit und reist mit einem Kollegen mit dem Velo quer durch die USA.

«Er hatte vor zweieinhalb Jahren gesagt, wenn er 60 werde, mache er eine grosse Reise durch die USA. ‹Kommst du mit?›, fragte er mich. Meine erste Reaktion war: ‹eher nicht.›»

Doch so wie sich die Projekte von Dominik Hollenstein stets verändern, neu gedacht und skizziert werden, so liess er sich auch die Idee seines Kollegen lange und oft durch den Kopf gehen. Und sagte schlussendlich zu.

Jetzt geht's knapp 5000 Kilometer quer durch die Vereinigten Staaten. Von Portland über Idaho, Nebraska und Ohio nach New York. Statt der Betruferin mit ihren fünfeinhalb Metern wartet dort das 381 Meter hohe Empire State Building auf ihn.

Nach einer knappen Stunde war die Skulptur fertig installiert. Bild: Alain Rutishauser