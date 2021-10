Zwei Medaillen für Toggenburger Skispringer

SKISPRINGEN Schweizer Meisterschaft: Erfolge fürs Toggenburg Skispringer aus dem Toggenburg holten bei den Schweizer Meisterschaften je eine Silber- und Goldmedaille. Silber gab es bei den Junioren U16 und Gold bei den Damen. Aktualisiert 18.10.2021, 16.32 Uhr

Lars Künzle und Emely Torazza (von links) holten an den Schweizer Meisterschaften im Skispringen Silber und Gold. Bild: PD

(pd) Am 15. und 16. Oktober wurden die Schweizer Meisterschaften im Skispringen ausgetragen. Die Wettkämpfe der Kategorie U16 und der Damen fanden auf der Bachtelblickschanze (HS 67 m) in Gibswil statt. Die Wettkämpfe der Junioren und der Elite der Herren in Einsiedeln wurden auf der Andreas Küttel Schanze (HS 117 m) ausgetragen. Neben tollen äusseren Bedingungen sorgte einmal mehr der ausrichtenden SC am Bachtel für gute Bedingungen neben der Schanze.

Für den Ostschweizer Skiverband (OSSV) nahmen Arno Schmid und Lars Künzle (beide SSC Toggenburg) in der Kategorie U16 teil. Für sie war es die erste Teilnahme an einer Schweizer Meisterschaft. Bei den Damen ging Emely Torazza (SC Riedern) und bei den Junioren/Elite Herren Micha Sturm (SC Ulisbach) an den Start.

Silbermedaille für Lars Künzle

Lars Künzle, der wie auch Arno Schmid seine erste Saison in der Kategorie U16 bestreitet, konnte seine starken Leistungen in der laufenden Helvetia Nordic Trophy bestätigen und mit seiner ersten Medaille bei einer Schweizer Meisterschaft überzeugen. Nach dem ersten Durchgang mit 61 Metern noch hauchdünn in Führung liegend, musste er sich im Finaldurchgang mit 63 Metern nur knapp dem zwei Jahre älteren Lokalmatador Felix Trunz geschlagen geben. Mit der Silbermedaille zeigte sich Lars dennoch hochzufrieden. Arno Schmid belegte mit für ihn ansprechenden 47,5 und 49,5 Metern den guten 16. Rang.

Emely Torazza holt die zweite Meisterschaft

Auch für Emely Torazza lief es in der Damenkategorie hervorragend. Im ersten Sprung konnte sie mit 64 Metern überzeugen und gab im Finaldurchgang mit 63 Metern die zwischenzeitliche Führung nicht mehr ab. Sie gewann damit ihre zweite Schweizer Meisterschaft bei den Damen.

Für Micha Sturm verlief der Wettkampf bei den Junioren nicht wie gewünscht. Mit 86 Metern im ersten Durchgang und 80 Metern im zweiten wurde er Neunter. Bei den Elite Herren belegte er den 18. Rang.

Beim abschliessenden Teamspringen in Einsiedeln nahm erstmals seit langem wieder ein Team des OSSV teil. Die vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einzelwettbewerbe – Arno Schmid, Lars Künzle, Micha Sturm und Emely Torazza – belegten dabei den siebten Rang.