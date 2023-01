Ex-Skistar Ella Alpiger bleibt dem Toggenburg verbunden

Skisport Ella Alpiger ist nicht mehr oft im Toggenburg, dennoch: «Das Churfirsten-Foto ist natürlich Pflicht» Im Jahr 2007 trat die Wildhauserin Ella Alpiger vom Skirennsport zurück. Heute leitet sie ein international tätiges Bergsportunternehmen im französischen Chamonix. 16.01.2023, 12.00 Uhr

Ella Alpiger: «Ohne Berge fehlen mir wichtige Orientierungspunkte.» Bild: PD

Über sechs Jahre war die Wildhauserin Ella Alpiger als Skirennfahrerin international unterwegs. Im Jahr 2007 kam der überraschende Rücktritt vom Skirennsport: Plötzlich hatte sie keine Perspektive mehr. Hilfe bekam sie von einem Kontakt aus Arosa, der ihr kurz darauf anbot, zuerst Gäste das Skifahren zu lehren und ein Jahr später Skilehrer auszubilden.

Etwas widerwillig konnte sie sich dazu überwinden. Entgegen ihrer Erwartungen stellte sie aber schnell fest: «Es machte mir sehr viel Spass, mit anderen Menschen zu arbeiten und mein Wissen an sie weitergeben zu können.»

Zwischen Schweiz und Südamerika

Mit der Lust, Spanisch zu lernen, und ohne Geld für eine Weltreise auf der Seite, entdeckte Ella Alpiger ein Austauschprogramm für Skilehrerinnen und Skilehrer in Bariloche, Argentinien. Da dort der Winter während unseres Sommers beginnt, konnte sie abwechselnd zwischen Schweiz und Südamerika hin- und herreisen.

«Nach fünf Saisons hatte ich dann auch mal wieder Lust auf Sommer», sagt Alpiger und lacht. Um auch im Sommer arbeiten zu können entschloss sie, sich zu einer Wanderleiterin ausbilden zu lassen.

Mit ihrem südamerikanischen Partner, der ebenfalls Bergführer ist, gründete sie später ein international tätiges Bergsportunternehmen, welches mehrtägige Bergtouren und Wanderungen in den Alpen und in den Anden anbietet. Ihre «Base» haben sie seit über fünf Jahren in Chamonix, dem «Mekka für Bergsport», wie Alpiger die französische Ortschaft nennt. Dort habe sie genug zu tun. «Als Selbstständige bin ich andauernd am Organisieren.»

Mit dem Toggenburg verbunden

Demnächst stehe eine Tour mit einer Gruppe Amerikanern an. «Sie wollen Schweizer Skigebiete kennenlernen. Darum verbringe ich mit ihnen jeweils drei Tage in verschiedenen Schweizer Skidestinationen: Davos, Lenzerheide und im Engadin.»

Im Wildhauser Skigebiet war sie hingegen schon länger nicht mehr. Die letzte Abfahrt auf der Skipiste Munggepfiff müsse vor Corona gewesen sein, schätzt die Namensgeberin der Piste. «Aber trotzdem bin ich immer noch sehr mit meiner Heimat verbunden», betont die Wildhauserin. Davon zeugt ein Bild der Churfirsten-Bergkette in ihrem Zuhause. «Das ist natürlich Pflicht», sagt Alpiger lachend. (mei)