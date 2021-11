Wolzenalp mit gutem Jahresabschluss.

Skilift Schneereicher Winter, sonniger Sommer: Die Wolzenalp ist ganzjährig auf Kurs Die Generalversammlung der Wolzenalp AG hat erstmals schriftlich stattgefunden. In einem schwierigen Geschäftsjahr konnte ein Gewinn von gut 16'000 Franken erwirtschaftet werden. Das stimme zuversichtlich, mit der Destination sowohl im Winter als auch im Sommer einem Bedürfnis zu entsprechen. 04.11.2021, 12.00 Uhr

Herzstück der neuen Kinder-Winterwelt auf der Wolzenalp ist ein «Zauberteppich». Im Übungsgelände gelingt der Einstieg in den Schneesport damit noch einfacher. Bild: PD

Ein neues Übungsgelände für Kinder, ein neuer Wohnmobilstellplatz, ein neues Gutscheinsystem: Trotz schwieriger Bedingungen in einem von der Pandemie geprägten Geschäftsjahr und den damit einhergehenden Unsicherheiten hat die Wolzenalp im Sommer 2020 und im Winter 2020/21 einige Neuerungen umsetzen können.

Als besonders beliebt hat sich die Kinderwelt im vergangenen Winter erwiesen. Das Übungsgelände unweit des Bergrestaurants sei ideal für kleine Skifahrerinnen und Skifahrer geeignet. Das Gelände zeige sich hier sanft abfallend und weit. Dessen Herzstück ist ein neu angeschafftes, 70 Meter langes Förderband, das einfach zum Ausgangspunkt transportiert.

Es ermöglicht einen niederschwelligen Einstieg in den Wintersport bis zu dem Moment, da die Kinder sich an die Skilifte im Gebiet wagen können. Um auch hier Sicherheit zu gewinnen, besteht seit vergangenem Winter ein Zwischenausstieg am Skilift Wolzenalp, der in die mit Slalomstangen und Figuren ausgesteckte Kinderwelt führt.

Es brauchte Geduld bis zur Eröffnung im Winter

Ehe Skilifte und Sesselbahn auf der Wolzenalp allerdings in den vollen Winterbetrieb starten konnten, galt es im Winter 2020 erst einmal auszuharren. Ausgerechnet in einem Jahr, da die Schneeverhältnisse über die Weihnachtstage perfekt waren, standen alle Anlagen im Kanton St.Gallen neun Tage lang still.

Was damals ein Stich in die Herzen aller Wintersportbegeisterten und Bahnbetreibenden bedeutete, ist heute angesichts der Geschäftszahlen weniger schmerzhaft für die Verantwortlichen der Wolzenalp AG. Dank der riesigen Schneemengen, die im Januar fielen, konnte die Wintersaison bis zu ihrem letzten Tag mit idealen Verhältnissen für Schneesportler, Schlittler und Winterwandernde punkten.

An insgesamt 84 Betriebstagen wurde ein Plus von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zusammen mit dem Sommerumsatz konnte ein Jahresumsatz 2020/2021 von knapp einer Million Franken erzielt werden. Bemerkenswert, zumal trotz der behördlichen Schliessungen und Einschränkungen im Bahnbetrieb sowie in der Gastronomie fast derselbe Umsatz wie im Vorjahr erzielt werden konnte.

Alle Anträge genehmigt

Letztlich konnte ein Jahresgewinn von 16'585 Franken verbucht werden. Verwaltungsratspräsident Rolf Hager zeigt sich entsprechend dankbar: «Das zufriedenstellende Geschäftsjahr verdeutlicht, dass die Destination Wolzenalp nicht nur ihre Berechtigung hat. Vielmehr hat sie sich bewährt als Erholungsgebiet, das mit seinem Angebot einer steigenden Nachfrage auch zu Zeiten grosser Herausforderungen entsprechen kann.»

Nicht zuletzt bestätigen die Zahlen die strategische Ausrichtung auf den sanften Ganzjahrestourismus. Die Zahlen durfte die Wolzenalp AG jüngst ihren Aktionärinnen und Aktionären präsentieren. Die 56. ordentliche Generalversammlung fand schriftlich statt. Die Stimmbeteiligung betrug 60 Prozent.

Sämtliche Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen. Für die Amtsdauer 2022 bis 2025 in ihren Ämtern wiedergewählt wurden die Verwaltungsräte Willy Brülisauer, Aktuar, und Josef Giger, Finanzen. (pd)