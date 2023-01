Skigebiet Wildhaus versucht Pisten über Warmwetterphase zu retten

Konkurs Tränen, grosses Bedauern und ein letzter Einkauf: St.Galler Kundinnen verabschieden sich nach Aus des Müller Reformhauses von den Verkäuferinnen

Viele Kundinnen und Kunden schauten am Dienstag vorbei, als das Müller Reformhaus zum letzten Mal offen hatte. Die Kette schliesst alle ihre Läden, wovon auch die Filialen an der Spisergasse und am St.Galler Hauptbahnhof betroffen sind.