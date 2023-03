Josua Mettler und Marco Fischbacher wollen Fixplatz im Weltcup

Ski Alpin Tag(e) der Entscheidung für Mettler und Fischbacher Die beiden Skifahrer Josua Mettler und Marco Fischbacher, beide aus Unterwasser, können sich diese Woche einen Fixplatz für den Weltcup in der kommenden Saison sichern. Armando Bianco 13.03.2023, 05.00 Uhr

Josua Mettler und Marco Fischbacher aus Unterwasser. Bild: PD/Swiss Ski

Von Montag bis Sonntag findet in Narvik (Norwegen) das grosse Saisonfinale im Europacup statt. Dabei haben zwei Obertoggenburger die Chance, sich einen Fixplatz für den Weltcup in der kommenden Saison zu sichern: Josua Mettler und Marco Fischbacher, beide aus Unterwasser.

Vor allem für Josua Mettler präsentiert sich die Situation glänzend, hat er doch in der EC-Gesamtwertung vor den letzten vier Rennen einen Vorsprung von 233 Punkten auf seinen Landsmann Marco Kohler und 239 Punkten auf den Norweger Halvor Hilde Gunleiksrud.

Da seine beiden Verfolger im bisherigen Verlauf der Saison nur in zwei Disziplinen gepunktet haben, der B-Kader Fahrer hingegen in drei Disziplinen regelmässig Zähler gesammelt hat, ist ihm der Gesamtsieg kaum mehr zu nehmen. Rein rechnerisch könnte der Obertoggenburger zwar noch eingeholt werden, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Bereits heute könnte er die Krönung seiner Saison beim Riesenslalom unter Dach und Fach bringen und sich den Gewinn der Gesamtwertung sichern.

Im Riesenslalom ist die Ausgangslage hauchdünn

Ebenfalls mit grossen Ambitionen geht heute Marco Fischbacher an den Start des Riesenslaloms. Mit drei Podestplätzen (1., 2. und 3. Rang) in den letzten drei Rennen zeigte er sich in bestechender Form. Zu Beginn der Saison war der Unterwässler zwar immer mit guten Resultaten bei den Leuten, das Furioso in den letzten Wochen hat ihn dann in die nun sehr günstige Ausgangslage katapultiert. Schliesst er die Disziplinenwertung unter den ersten drei Fahrern ab, hat auch er einen fixen Startplatz im Weltcup.

Die Ausgangslage im Riesenslalom ist vor dem letzten Saisonrennen aber vergleichsweise eng. Derzeit führt der Schweizer Livio Simonet (387 Punkte) vor Marco Fischbacher (369 Punkte), den beiden Italienern Alex Vinatzer und Hannes Zingerle (jeweils 339 Punkte) und Josua Mettler mit 336. Im «best case» klassieren sich beide Obertoggenburger unter den ersten 3 in der Disziplinenwertung und holen ihren Fixplatz im Weltcup.