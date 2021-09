«SIVA HOT» Rekurs zurückgezogen: Beliebte Wattwiler Imbissbude kann im Industriegebiet wiedereröffnen 500 Personen hatten mit einer Petition für den Erhalt von «Siva Hot» in Wattwil gekämpft. Nun gibt es nach einem juristischen Hickhack ein Happy End für den Gastronomen. In wenigen Wochen eröffnet er unweit des alten Standortes. Simon Dudle Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Einigung erzielt: Kumarasamy Sivanesan alias «Siva» darf auch weiterhin das tun, was er leidenschaftlich gerne tut: für Gäste kochen. Bild: Timon Kobelt

Die Imbissbude Siva Hot ist vor allem bei Arbeitern beliebt, drohte jedoch zu verschwinden. Denn der in Sri Lanka geborene Betreiber Kumarasamy Sivanesan, besser bekannt als «Siva», musste den bisherigen Standort an der Industriestrasse 4 per Jahresbeginn 2021 verlassen, weil die Bauarbeiten für die neue Sportanlage Rietwis starteten. Doch in Wattwil wollte man dies nicht so hinnehmen. Fast 500 Personen unterzeichneten eine Petition zur Erhaltung des Imbisses, nachdem die Gemeinde das Mietverhältnis mit Siva aufgelöst hatte.

Unweit davon wurde vor dem Gebäude der Cekatec AG ein neuer Standort gefunden, und die Inhaberin, eine Immobilienfirma, gab grünes Licht. Die Gemeinde Wattwil erteilte Mitte Dezember des vergangenen Jahres die Baubewilligung für einen Imbisswagen mit Zelt und Vorbau.

Thujapflanzen bringen Einigung

Doch dagegen hatten sieben Personen Einsprache erhoben, welche von der Baukommission der Gemeinde Wattwil aber alle abgewiesen wurden, sofern sie überhaupt darauf eingetreten war. Eine Person zog den Fall weiter und reichte Rekurs beim Baudepartement des Kantons St.Gallen ein. Ganze 19 Punkte hatte sie bei der Einsprache zu bemängeln, weil ihr Grundstück aus ihrer Sicht beeinträchtigt gewesen wäre. So passe die Einrichtung nicht zu den bestehenden Gebäuden. Zudem sei das Bauvorhaben nicht zonenkonform, und ein Parkplatzkonzept fehle. Auch der mögliche Lärm, welchen der Imbiss auslöse, wurde angeführt. Brigue Mcirdi, der Siva als Rechtsbeistand zur Seite steht, sagt:

«Siva stand jeden Tag zwei- bis dreimal mit Tränen in den Augen in meinem Büro. Er sagte mir, dass er doch nur arbeiten wolle.»

Wie in einem solchen Fall üblich, trafen sich alle Parteien im Juni vor Ort zu einem Augenschein. Im Nachgang fand man schliesslich eine Einigung. Siva hat sich verpflichtet, 20 bis 25 Thujapflanzen zu setzen, um so einen Sichtschutz für die Nachbarschaft zu gewährleisten. Zudem muss er im Sommer einen grossen Sonnenschirm ohne Werbeaufdruck platzieren.

Die Visiere im Wattwiler Industriegebiet stehen schon lange. Bald werden sie durch den Imbiss samt Vorzelt ersetzt. Bild: PD

An einem provisorischen Standort wiedereröffnet

Mitte September ist der Rekurs zurückgezogen worden. Somit ist nun der Weg frei für die Wiedereröffnung von «Siva Hot». Der Imbissstand kann dort aufgestellt werden, wo die Visiere schon seit geraumer Zeit stehen.

Untätig bleiben musste Siva in den vergangenen Wochen nicht. Denn im Verlauf des Rechtsstreites hat «Siva Hot» einen provisorischen Platz bekommen, auf dem Gelände Färch – ebenfalls an der Industriestrasse. Seit Ende März konnte Kumarasamy Sivanesan seine Kundschaft wieder bedienen. Bis der definitive neue Standort bezogen werden kann, wird es noch rund sechs bis sieben Wochen dauern. Denn es muss noch ein Graben geöffnet werden, um eine Schmutzwasserleitung und ein weiteres Rohr zu verlegen. In der Zwischenzeit bleibt der Imbissstand an seinem provisorischen Standort.