Ehe für alle: Ein lesbisches Paar aus Sirnach hofft auf ein Ja

Sirnach «Wir möchten dieselben Rechte wie alle»: Ein lesbisches Paar aus der Region Wil will nicht heiraten, aber heiraten können Am 26. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die «Ehe für alle» ab. Ein lesbisches Paar aus der Region Wil erzählt, warum ein Ja für es die beiden wichtig wäre. Lara Wüest 11.09.2021, 05.00 Uhr

In ihrem Garten fühlen sich Corinna Widmer (links), Alena und Karin Lingg manchmal wie in den Ferien. Bild: Lara Wüest

Karin Lingg und Corinna Widmer sind ein Liebespaar. Heiraten aber wollen sie nicht. Vorerst nicht zumindest. An einem heissen Freitagabend im August sitzen die beiden auf dem Vorplatz eines Häuschens am Rand von Sirnach. Es ist das Zuhause von Karin Lingg und ihrer dreieinhalbjährigen Tochter Alena, die mit einer Puppe im Garten spielt.

Die Sonne brennt auf ein Gemüsebeet und auf das Feld, das sich hinter dem Haus ausbreitet. Abgesehen von den Autos, die ab und zu auf der Strasse durch das Einfamilienhausquartier vorbeirauschen, ist es still. Wie die Ruhe vor dem Sturm, so kommt es einem vor.

An diesem Tag dauert es noch rund drei Wochen bis zur Abstimmung über die «Ehe für alle». Und Karin Lingg und Corinna Widmer blicken ein wenig bang auf den 26. September. Denn das Schweizer Stimmvolk stimmt dann darüber ab, ob Lingg und Widmer ihr Leben künftig so leben dürfen, wie sie sich das wünschen. Heiraten wollen die beiden zwar noch nicht. Aber heiraten können, das wollen sie. Lingg sagt:

«Wir haben dieselben Pflichten wie alle. Wir möchten auch dieselben Rechte.»

Die Zeichen stehen gut

Derzeit können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Doch diese ist der Ehe rechtlich nicht gleichgestellt. Gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, dürfen zum Beispiel gemeinsam keine Kinder adoptieren. Mit dem Ja zur «Ehe für alle» würde sich das ändern. Zudem könnten sich ausländische Partner in einer gleichgeschlechtlichen Ehe erleichtert einbürgern lassen. Und lesbische Paare würden Zugang zur Samenspende in einer Schweizer Kinderwunschklinik erhalten.

Die Zeichen stehen gut, dass die Vorlage am Abstimmungssonntag Ende September angenommen wird. Das zeigen Umfragen. Konservative Kreise bekämpfen die «Ehe für alle» jedoch. Und das macht Karin Lingg und Corinna Widmer ein wenig nervös. Widmer sagt:

«Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es ein klares Ergebnis wird.»

Lingg sagt: «Die Samenspende spaltet die Leute.»

Die Hoffnung auf die grosse Liebe aufgegeben

Kennen gelernt haben sich Corinna Widmer und Karin Lingg vor neun Jahren über das Internet. Beide hatten längere Beziehungen hinter sich und die Hoffnung auf die grosse Liebe eigentlich aufgegeben. Gefunkt hat es zwischen den beiden nicht sofort. Widmer sagt: «Wir waren einfach noch nicht bereit für eine neue Beziehung.» Es wuchs eine Freundschaft, die über die Jahre hielt – obwohl die zwei Frauen räumlich weit auseinanderleben. Corinna Widmer wohnt in Oberwil im Kanton Baselland.

Mit der Zeit wurde Corinna Widmer klar, dass Karin Lingg mehr ist als eine gute Freundin. Lingg brauchte dazu etwas länger, zwischendurch war sie in Beziehungen mit anderen Frauen. Doch die 46-jährige Widmer war geduldig, liess der acht Jahre jüngeren Frau Zeit. Vor gut einem Jahr hat es dann auch bei Karin Lingg gefunkt. Widmer sagt: «Es hat sich einfach irgendwann ergeben.» Lingg sagt: «Ich musste zuerst auch sehen, wie sich meine Tochter mit Corinna versteht.»

Seit letztem Oktober sind die beiden ein Paar. Seither hat sich vor allem im Leben von Corinna Widmer viel verändert. «Plötzlich musste ich ein Kind wickeln», sagt sie und lacht. Statt in Baselland verbringt sie nun einen Grossteil ihrer Zeit in Sirnach. Seit der Pandemie kann sie sich als Informatikerin ihren Arbeitsort dort einrichten, wo es für sie am besten passt.

Schon bald soll Sirnach zu Widmers neuem Zuhause werden, das Paar möchte zusammenziehen. Und das in einer Region, in der derzeit überall Plakate hängen, auf denen steht: «Kinder auf Bestellung? Nein zur Samenspende, nein zur ‹Ehe für alle›.»

Auf dem Land der Gegner

Dass im Hinterthurgau die Menschen womöglich etwas konservativer sind und die «Ehe für alle» hier wohl mehr Gegner hat als in einer Stadt, das stört das Paar nicht. Widmer sagt:

«Ich wurde noch nie diskriminiert.»

Und Lingg sagt: «Wir sind einfach Landmenschen.»

Die Wahl fiel auf Sirnach, weil die kleine Alena hier fest verankert ist, sie geht zum Beispiel in die Kita, wenn Lingg, die eine Stelle als Bildungsverantwortliche für Pflegepersonal innehat, zur Arbeit muss.

Nur manchmal, wenn eines der Nachbarkinder wieder einmal fragt, wo denn der Papi von Alena ist, dann macht sich Lingg etwas Sorgen. Zum Beispiel, ob ihre Tochter vielleicht irgendwann gemobbt werden könnte. In der Kita. Oder später, im Kindergarten. Alena, sagt sie, sei ein selbstbewusstes Kind. Und Lingg spricht immer wieder mit ihrer Tochter darüber, was sie anderen Kindern sagen kann, wenn sie solche Fragen stellen. Trotzdem würde Lingg sich wünschen, dass Regenbogenfamilien auch im Kindergarten oder an den Schulen ein Thema werden, damit solche Fragen gar nicht erst aufkommen. Sie sagt:

«Es gibt so viele Familienmodelle. Sie alle sollten als normal gelten.»

Die Ehe für ein Kind

Zusammenziehen ist der nächste Schritt in der Beziehung des Paares. Heiraten ist für beide noch zu früh, auch wenn die «Ehe für alle» angenommen werden sollte. Lingg sagt: «Es fühlt sich im Moment noch nicht richtig an.» Dass in Zukunft aus dem Paar ein Ehepaar wird, ist aber für beide nicht ausgeschlossen. Denn sie haben einen Wunsch: Alena soll ein Geschwisterchen bekommen.

Für Karin Lingg ist das nur denkbar mit einer Ehepartnerin. Die Vergangenheit war für sie nicht immer einfach. Die Beziehung mit der Frau, mit der Lingg Alena bekam, ging auseinander. Noch bevor die Partnerin Alena wie geplant adoptiert hatte. Lingg stand plötzliche allein da. Und das machte ihr Angst. Sie sagt:

«Ich stand plötzlich vor der Frage, was mit Alena geschieht, falls mir etwas passieren sollte.»

Mittlerweile haben sie und ihre Eltern schriftlich festgehalten, dass in einem solchen Fall Alenas Grosseltern das Sorgerecht bekommen sollen. Trotzdem möchte Lingg nicht nochmals in eine solche Situation kommen. Dafür würde sie auch heiraten. Denn verheiratete Frauenpaare sollen bei einer Samenspende in einer Schweizer Klinik von Geburt an als Eltern des Kindes anerkannt werden. Auch das sieht die Vorlage zur «Ehe für alle» vor.

Und was sagen Lingg und Widmer jenen, die am 26. September Nein sagen wollen, weil sie finden, dass ein Kind eine Mutter brauche – aber auch einen Vater? Widmer sagt:

«Für mich war nie klar, was dieses klassische Vaterbild überhaupt sein soll.»

Und Lingg fragt: «Was können ein Vater und eine Mutter denn wirklich, was zwei Mamis oder zwei Papis nicht können?» Auch sie könne Fussball spielen oder ihrer Tochter ein Pferd aus Holz bauen. Die Liebe, sagt Lingg, sei nicht geschlechterabhängig.