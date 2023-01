Fasnacht im Toggenburg 2023: Die Übersicht

Service für Fasnachtfans Die Fasnacht hat das Toggenburg im Griff – wir sagen Ihnen, wo, wann und wie Die Fasnachtszeit hat begonnen und bietet dieses Jahr nach der unfreiwilligen Pause und dem zögerlichen Neubeginn von 2022 wieder volles Programm. Welches Programm, erfahren Sie im Überblick. Sascha Erni 29.01.2023, 13.00 Uhr

Guggenmusik Guugewörger Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer (2020)

Am Freitag startete vielerorts die närrische Zeit. Aber was genau wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern im Toggenburg geboten? Die folgende Übersicht ist nach politischen Gemeinden sortiert – so findet sich also beispielsweise Gähwil unter Kirchberg, und Dietfurt bei Bütschwil-Ganterschwil. In Lütisburg und Wildhaus-Alt St.Johann finden dieses Jahr keine Fasnachtsveranstaltungen statt.

Am Samstag war die Fasnachtseröffnung in Bazenheid. Die No-Limit-Fasnachtsparty feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und lädt am 4. und 5. Februar in Bazenheid zur grossen Sause. Die Kinderfasnacht Bazenheid folgt am 11. Februar. Ebenfalls am 11. Februar steigt die Brandlöscher-Fasnachtsgaudi in Gähwil, am 16. Februar die Müselbacher Kinderfasnacht und am 17. die reguläre Fasnacht. Und «D'Bazzeheider Schprötz-Tante» sind ab dem 16. Februar auch wieder auf Kurztournee.

Bereits Geschichte ist der Gugge-Maskenball Dicken vom 20. Januar. Am 4. Februar startet der Narrenfasnachtsumzug in Mogelsberg, am 15. Februar die Kinderfasnacht Oberhelfenschwil im Sonnenhof. Der Fasnachtsumzug im Wigetshof geht am 17. Februar an den Start. Die Kinderfasnacht in Hemberg kommt am 18. Februar ebenfalls mit einem Umzug daher. Auch an diesem Samstag eröffnet der Maskenball in der Turnhalle Dreieggli in Hemberg. Die Fasnacht in St.Peterzell beginnt mit einem Umzug am 19. Februar, die Kinderfasnacht Mogelsberg am 21. Februar.

Am 4. Februar beginnt in Ganterschwil die Fasnacht inklusive eines Maskenballs. Das traditionelle Kinderwagenrennen des Sportvereins Dietfurt startet am 5. Februar beim Bahnhof Dietfurt. In Bütschwil geht es am 10. Februar los: Am Freitag mit dem Masken- und am Samstag mit dem Kostümball in der Turnhalle Dorf, am Sonntag schliesst die Bütschwiler Fasnacht mit der Kinderfasnacht – fast, denn am 21. Februar findet der traditionelle Sprengerstollä des Sprengkommandos Bütschwil in der unteren Turnhalle statt.

Die Kinderfasnacht und Fasnachtsparty in Mühlrüti fanden bereits am Samstag statt. Am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, werden die Narren dann in Mosnang die Macht übernehmen. Vier Tage lang wird gefeiert, den Abschluss findet die Mosliger Fasnacht am 19. Februar mit dem grossen Fasnachtsumzug und der Uslumpete.

Umzug an der Mosliger Fasnacht 2017. Bild: Sascha Erni

Das Städtli eröffnete die Fasnacht am Freitagabend mit Guggemusig und Feierlaune. Am 12. Februar findet der ökumenische Fasnachtsgottesdienst mit den Städtli-Schränzern sowie die Kinderfasnacht mit Umzug statt. Am 16. Februar folgt zum 18. Mal das Guggen-Treffen «Städtli-Monster» auf dem Goldenen Boden und in der Kalberhalle.

Der Umzug durch die Zentrumsgemeinde, der traditionell von den Chrummbach-Häxe organisiert wird, findet dieses Jahr am 4. Februar als Nachtumzug statt. Im Anschluss geht es zum Maskenball in der Markthalle. Die Kinderfasnacht steigt am 5. Februar, ebenfalls in der Markthalle.

In Ebnat-Kappel ist am 17. und 18. Februar alles auf Fasnacht eingestellt. Das diesjährige Motto: «Märliwald.» Der Kinderumzug startet neu ab Standort Morga AG und führt bis zum Bahnhof Ebnat-Kappel, anschliessend findet die Kinderfasnacht im Schuppe statt. Ebenfalls im Schuppe öffnet jeweils am Freitag und Samstag die Fasnachtsbar ihre Türen.

Der Maskenball des Turnvereins Nesslau findet vom 3. bis 5. Februar jeweils ab 20 Uhr in der Bauamthalle Berstel statt. Am selben Ort treffen sich am 4. Februar die Kleineren zur Kinderfasnacht.