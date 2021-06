Serie Hochmoor Salomonstempel bei Hemberg und Ebnat-Kappel: Ein Hochmoor fängt wieder an zu wachsen Das Hochmoor Salomonstempel ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Hochmoorregeneration im Toggenburg. Es zeigt aber auch, dass Renaturierungsmassnahmen Jahrzehnte brauchen, bis sie eine Wirkung zeigen. Urs M. Hemm 23.06.2021, 17.00 Uhr

Torfmoose und Wollgras wachsen wieder unterhalb der alten Torfstichkante und besiedeln den Torfweiher. Bild: Urs M. Hemm

Das Hochmoor Salomonstempel liegt an der Grenze der zwei Gemeinden Hemberg und Ebnat-Kappel und wurde durch Torfabbau, der bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, stark in Mitleidenschaft gezogen. In den Jahren 2007 und 2008 führte Pro Natura St.Gallen-Appenzell ein Renaturierungsprojekt durch.