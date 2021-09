Serie Hochmoor «Nicht fürs Geld, sondern für die Natur»: Die Pflege des Riets auf der Alp Friesen ist für Familie Roth eine Herzensangelegenheit Seit Jahrzehnten bewirtschaftet Familie Roth ein Riet auf der Alp Friesen. Für sie ist es ihr Beitrag zu dessen Erhalt, aber auch gelebte Tradition. Zwar begrüssen sie die Anstrengungen des Bundes zum Schutz der Moore, gewissen Massnahmen stehen sie jedoch skeptisch gegenüber und wünschten sich mehr Mitsprachen von Seiten der Landwirte. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Das Flachmoor auf der Alp Friesen liegt auf 1255 m.ü.M. und misst etwa elf Hektar, die von verschiedenen Landwirten bewirtschaftet werden. Bild: Urs M. Hemm

Auf der Alp Friesen, etwa auf 1255 m.ü.M., liegt eingebettet in einer sanften Mulde am Fusse des Stockbergs ein etwa elf Hektar grosses Flachmoor (Streuriet) mit gewissen Bereichen von nationaler Bedeutung, die als Hochmoor gelten. «Unsere Nutzungsrechte der Alp, zu der das Flachmoor gehört, haben wir seit 1995 gepachtet und später vom Schwiegervater erworben», sagt Landwirt Niklaus Roth.

Er und seine Frau Franziska besitzen einen Bauernhof in Lutenwil und haben jeweils während der Sommermonate ihr Vieh im Friesen, die in Besitz der Alpkorporation Oberstock-Friesen ist. Gleichzeitig bewirtschaften sie zusammen mit anderen Landwirten, die ebenfalls Nutzungsrechte an der Alp haben, das dort gelegene Streuriet.

Niklaus und Franziska Roth mit Hündin Senta leben auf einem Hof in Lutenwil oberhalb von Nesslau und besitzen seit 1995 Nutzungsrechte der Alp Friesen. Bild: Urs M. Hemm

Einen speziellen Namen habe es nicht. «Es gehört einfach zur Alp und wird von uns Landwirten seit jeher gemäht», sagt Niklaus Roth. Streng geregelt seien die jeweiligen Anteile des zu mähenden Streuriets indes nicht. «Die ungefähren Abgrenzungen bestehen aber schon seit vielen Jahren.»

«Der Ertrag ist nicht zu vernachlässigen»

«Für das Mähen im Streuriet benutzen wir einen Aebi, einen Einachsmotormäher mit einem Messerbalken, den wir von Hand führen und dem wir hinterher gehen», sagt Niklaus Roth. Der Messerbalken habe den Vorteil, dass die Streu nicht zu tief abgeschnitten werde. Zudem seien Moore oft uneben, wobei sich der Messerbalken besser dem Gelände anpasst.

Der rundblättrige Sonnentau gehört zu den geschützten Pflanzen und ist typisch für ein Hochmoor. Bild: Urs M. Hemm

Kreiselmäher hingegen seien nicht erlaubt. «Wenn wir mit dem Motormäher durchs Riet gehen, können Insekten noch flüchten. Mit dem Kreiselmäher dagegen würden viele nicht überleben, da durch die höhere Fahrgeschwindigkeit und die Drehung im Mähwerk ein Sog erzeugt wird, gegen den Insekten nicht ankommen.» Untersuchungen hätten ergeben, dass in Rieten, in denen mit Kreiselmähern geschnitten worden war, die Zahl grosser Insekten zurückgegangen ist, fügt Franziska Roth an. Sie sagt:

«Wir müssen mit dem Riet sorgsam umgehen. Mein Vater mähte nur mit dem Einachsmäher und mein Grossvater sogar noch mit der Sense.»

Der Ertrag falle sehr unterschiedlich aus. «Das ist natürlich abhängig von der Lage, ob es ‹Schatten- oder Sunnehalb› ist, und vom Wetter», sagt Niklaus Roth. Es reiche jedoch immer so weit aus, dass sie für das Vieh auf der Alp nie Stroh kaufen müssten. «So gesehen ist der Ertrag nicht zu vernachlässigen», sagt Franziska Roth. Neben der Ersparnis habe das eigene Stroh zudem den Vorteil, dass es sicher keine Ackerkräuter eingeschleppt werden, die sich auf der Alp mit dem Mist verbreiten könnten.

Das Vorkommen der Vogelbeere zeigt, dass der Wasserhaushalt des Moors nicht mehr im Gleichgewicht ist. Bild: Urs M. Hemm

Im Riet auf der Friesenalp wachsen unter anderem jede Menge Pfeifengras und Torfmoos, der rundblättrige Sonnentau und die Rosmarinheide, die alle charakteristisch für ein Hochmoor sind. Auf den trockeneren Flächen wachsen Heidelbeeren, Erika oder Vogelbeeren. «Diese sind ein Zeichen dafür, dass der Wasserhaushalt nicht mehr im Gleichgewicht ist und die Verbuschung voranschreitet, wenn wir nicht mähen», sagt Niklaus Roth.

Der Schnitttermin ist gesetzlich vorgeschrieben

Der Zeitpunkt, wann das sogenannte Rossheu, das unmittelbar neben einem Riet wächst, und das Riet selbst gemäht werden dürfen, ist vom Bund vorgegeben.

Der Unterschied zwischen Riet (rechts) und Rossheu ist hier klar erkennbar. Bild: Urs M. Hemm

So liegt der früheste Mähtermin beim Rossheu auf dem 15. Juli, das Riet darf nicht vor dem 1. September gemäht werden. Niklaus Roth sagt:

«Vor allem der erste September liegt nicht immer günstig, da wir das Vieh früher von der Alp nehmen. So müssen wir für das Mähen extra noch einmal hierherkommen.»

Die Begründung hingegen, warum dieser Termin gewählt wurde, leuchte ihm ein, weshalb er Verständnis für das Mähen der Streue nach der Alpzeit habe. «Gewisse moortypische Pflanzen sind Spätblüher, sodass ein früherer Schnittzeitpunkt deren Vermehrung und somit deren Bestand gefährden würde.»

Die Rosmarinheide zeugt von einem guten Zustand des Moores. Bild: Urs M. Hemm

Eine andere Vorgabe hingegen bereitet Franziska und Niklaus Roth mehr Probleme – die Zehn-Prozent-Regel. «Gemäss dieser Regel sollen wir jeweils zehn Prozent der Fläche nicht mähen, damit sich dort Insekten über den Winter zurückziehen können. Wenn man aber ein Jahr lang nicht mäht, wächst das Moos, das einerseits das Wachstum anderer Moorpflanzen hemmt, andererseits das Mähen im Folgejahr viel schwieriger macht», erläutert Franziska Roth. Niklaus Roth ergänzt:

«Das Mähen einer solchen Fläche ist fast unmöglich, da sich das Moos nicht schneiden lässt und den Messerbalken verstopft.»

Das verleitet einem dazu, Flächen stehen lassen, die ohnehin schwierig zum Mähen und für Insekten aber auch nicht wertvoll sind. Die Massnahme an sich sei wohl gut gemeint, doch nicht einfach so auf alle Gebiete gleich anwendbar.

Die Heidelbeere wächst in den eher trockenen Zonen des Moors und muss gemäht werden. Bild: Urs M. Hemm

«Richtigerweise müsste es auf jedem Riet eine Begehung geben, um die Regeln gemäss den örtlichen Begebenheiten praxistauglicher zu machen. Zudem sollte auch die Erfahrung der Landwirte berücksichtigt werden, die wie ihre Vorfahren die Riete bewirtschaften und die Bedingungen am besten kennen», sagt Franziska Roth. Die ganze Regulierung gehe zwar in die richtige Richtung, aber die, die es am meisten betrifft, nämlich die Landwirte, wurden zu wenig miteinbezogen und nach ihrer Meinung gefragt.

Das Moor als Ort der Schönheit und Ruhe

Zwar werden Roths für die Pflege des Streuriets vom Bund entschädigt. Franziska Roth stellt aber klar:

«Ich mache es nicht bloss fürs Geld und die Streu, sondern auch für die Natur, wie es mein Vater und Grossvater schon getan haben.»

Ihre Entschädigung sei der Sonnenuntergang im Riet an einem schönen Sommerabend oder der Anblick, wenn das Wollgras im Juni in voller Blüte stehe. Niklaus Roth schätzt die Ruhe, die ab und zu durch das Zirpen einer Heuschrecke unterbrochen werde. Beide sind sich jedoch einig: Die Pflege des Moores ist ihnen ein persönliches Anliegen. «Der Anblick des Moores gehört zu unserer Landschaft und das wollen wir erhalten.»