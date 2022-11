Die Ebnat-Kappler Frauen werfen FF Toggenburg aus dem Cup

Regionalfussball Selin-Roth-Fest-Spiele in Bütschwil: Die Ebnat-Kappler Frauen werfen FF Toggenburg mit 4:3 aus dem Cup - Selin Roth schiesst alle vier Tore Zum Abschluss des Fussballjahres standen sich im Viertelfinale des Ostschweizer Cups FF Toggenburg und die Ebnat-Kappler Frauen gegenüber. Aufgrund der Leistungen im Herbst war das Heimteam klarer Favorit. Es kam anders, die Obertoggenburgerinnen schafften eine saftige Überraschung. Beat Lanzendorfer 13.11.2022, 14.11 Uhr

Selin Roth, rechts, hier im Laufduell mit Maurine Gübeli, schoss alle Ebnat-Kappler Tore. Rechts hinten Melanie Thalmann. Sie traf für FF Toggenburg zweimal. Bild: Beat Lanzendorfer

Was würden die Ebnat-Kappler Frauen nur ohne Selin Roth machen? Was die 27-Jährige beim 4:3-Cupsieg gegen FF Toggenburg am Sonntag auf der Bütschwiler Breite ablieferte, war Extraklasse. Mit ihren vier Toren schoss sie den Favoriten praktisch im Alleingang ab.