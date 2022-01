Tara Vögel schreibt ihre Abschlussarbeit über Sport mit Zöliakie

Selbstständige Arbeit «Sport mit Zöliakie – ich zeig dir wie»: 18-Jährige erstellt für ihre Abschlussarbeit ein glutenfreies Kochbuch für Sportlerinnen und Sportler mit Zöliakie Tara Vögel aus Wildhaus hat ihre Abschlussarbeit für die Fachmittelschule Wattwil über Sport mit Zöliakie geschrieben. Dazu hat sie ein glutenfreies Kochbuch zusammengestellt. Inspiriert wurde sie von ihrer Schwester, die an Zöliakie leidet und trotzdem intensiv Mountainbike fährt. Lia Allenspach 24.01.2022, 15.00 Uhr

Tara Vögel wohnt mit ihrer Familie in Wildhaus. Bild: PD

«Für eine Sportlerin oder einen Sportler sind Kohlenhydrate sehr wichtig, doch die meisten Lebensmittel mit viel Kohlenhydraten beinhalten Gluten», sagt Tara Vögel. Sie hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich eine Sportlerin oder ein Sportler mit Zöliakie ernähren kann, um die gleiche Leistung zu erbringen, wie jemand ohne Zöliakie. Über dieses Thema hat Tara Vögel ihre Abschlussarbeit, die sogenannte selbstständige Arbeit, an der Fachmittelschule Wattwil geschrieben. Der Titel der Arbeit lautet «Sport mit Zöliakie – ich zeig dir wie».

Ein Thema mit grossem persönlichen Bezug

Die Themenwahl war für die Schülerin, die mit ihrer Familie in Wildhaus lebt, naheliegend, denn Zöliakie ist in ihrer Familie ein grosses Thema. Ihre Schwester, ihr Bruder und ihr Onkel leiden an der Krankheit. «Für mich ist eine glutenfreie Ernährung Alltag, weil wir wegen meiner Schwester und meines Bruders hauptsächlich glutenfrei kochen», sagt Vögel. Auf die Verknüpfung zwischen den Themen Zöliakie und Sport ist sie wegen ihrer Schwester gekommen, die intensiv Sport treibt.

Die Einschränkungen, denen Zöliakiekranke begegnen, seien heute kleiner als früher, sagt Vögel. «Ich habe einen grossen Unterschied gesehen zwischen der Krankheitsgeschichte meines Onkels und der meiner Schwester», sagt die Schülerin. Als ihr Onkel jung gewesen sei, habe die Lebensmittelindustrie kaum glutenfreie Alternativen angeboten, weil die Krankheit damals viel unbekannter war. Ihre Schwester hingegen erlebe heute kaum Einschränkungen, denn im Supermarkt habe es unzählige glutenfreie Alternativen. Nur in Restaurants oder in Lager könne es kompliziert sein, weil auch Saucen oder Suppen oft mit Mehl gebunden werden.

Unterscheidung zwischen Zöliakie und Glutenunverträglichkeit

Gleich zu Beginn ihrer Arbeit stellt Tara Vögel eines klar: Zöliakie und Glutenunverträglichkeit ist nicht dasselbe. Der Unterschied liegt darin, dass bei der Zöliakie der Darmtrakt beschädigt wird und bei Unverträglichkeit nicht. Die junge Frau beschäftigt sich in ihrer Arbeit genau mit dem Vorgang, was im Darm einer zöliakiekranken Person passiert, wenn sie Gluten zu sich nimmt. «Vor meiner Arbeit wusste ich nur oberflächlich, was die Krankheit bedeutet. Nun habe ich viel mehr Bewusstsein dafür», sagt Vögel.

Um die Krankheit in den Zusammenhang mit Sport zu bringen, beschreibt die Schülerin in ihrer Arbeit Nahrung, die eine Sportlerin oder ein Sportler vor einem Wettkampf zu sich nehmen soll. Tara Vögel versucht dabei, glutenfreie Alternativen zum «klassischen» glutenhaltigen Sportleressen aufzuzeigen, das häufig aus Teigwaren besteht.

Die Erstellung eines Kochbuchs

Als praktischer Teil ihrer Arbeit stellt die 18-Jährige ein Kochbuch zusammen. Darin hat es 26 glutenfreie Rezepte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks, die für Sportlerinnen und Sportler geeignet sind. Es sind Eigenkreationen und Familienrezepte, die angepasst wurden. Ausserdem gibt die Schülerin Tipps und Tricks, die beim glutenfreien Kochen nützlich sind.

Das Kochbuch von Tara Vögel umfasst 26 glutenfreie Rezepte. Bild: PD

«Mein Lieblingsrezept aus meinem Kochbuch ist Hirsepizza. Sie war richtig lecker», sagt Vögel. Mit dem glutenfreien Powerriegel ist Tara Vögel sehr zufrieden, denn er macht sich gut als Energieschub während des Sports. Für den Riegel hat Tara Vögel einfach die Haferflocken mit Hirseflocken ausgetauscht.

«Das Schwierigste war das glutenfreie Brot», sagt Vögel. Gluten sorgt für einen geschmeidigen Teig, deshalb sei es sehr schwierig ohne. «Die Brote werden hart oder krümelig», sagt die Schülerin. Ihre Schwester habe das Brot vom glutenfreien Beck doch lieber als ihres.

Leistung gleich hoch bei glutenfreier Ernährung

«Das Fazit meiner Arbeit ist, dass Menschen mit Zöliakie genauso gute sportliche Leistungen erbringen können mit ihrer glutenfreien Ernährung», sagt die Schülerin. Es sei einfach aufwendiger für die betroffenen Personen, denn sie müssten immer mitdenken.

Ihre Zukunft plant Tara Vögel aber nicht im sportlichen, medizinischen oder kulinarischen Bereich. Sie interessiert sich zurzeit eher für Psychologie. Tara Vögel sagt: «Nach meinem Abschluss an der FMS will ich gerne die Matura nachholen und ein Psychologiestudium antreten.»