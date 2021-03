Seitenblick Verlorene Tugenden: Stehe zu deinem Tun Nicht jeder ist ein geborener Künstler, doch jeder gibt sein Bestes, um die Erwartungen zu erfüllen. Redaktor Urs M. Hemm ist aber überzeugt, dass das nicht immer der richtigen Weg ist. Urs M. Hemm 18.03.2021, 17.00 Uhr

Nicht jeder ist zum Künstler geboren.

Bild: Mareycke Frehner (2016)

Vor ein paar Tagen stiess ich beim Ausmisten auf eine Mappe, in der ein paar Zeichnungen aus meiner Kantonsschulzeit waren. Warum ich damals gerade diese aufgehoben hatte, weiss ich nicht mehr. Mit diesen Zeichnungen in der Hand kamen aber Erinnerungen an den Unterricht an der Kanti St. Gallen auf.