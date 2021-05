SEITENBLICK Expedition in unbekanntes Gelände Das Öffnen des Tiefkühlers fördert jedes Mal neue Schätze zu Tage. Martin Knoepfel 07.05.2021, 05.04 Uhr

Tiefkühlgemüse ist ebenfalls eine Option in Zeiten der Isolation. Bild: Fotolia

Ich kann es mit Überzeugung sagen: Das Ende ist nah. Nein, nicht das Ende der Welt, wie Sektierer es seit Jahrhunderten schon vorhersagen. Obwohl man genau genommen nicht so genau weiss, wann dieses Ende kommt und was dann alles passieren wird.

Vielmehr ist das Ende der Hamsterwirtschaft gekommen. Ich habe mich vor kurzem entschlossen, all die Vorräte, die ich für den Fall eines positiven Coronatests mit anschliessender Selbstisolation gebunkert oder gehamstert oder angelegt habe, natürlich nicht fortzuwerfen – no Food-Waste please – sondern allmählich nun ja aufzuessen. Und so ernähre ich mich momentan in erster Linie von all den Fertigmahlzeiten, die ich gekauft und tiefgefroren und dann aus meinem Gedächtnis gelöscht hatte. Schliesslich galt es, beim nächsten Einkauf neue zu erwerben.

Das Ende ist noch nicht nah, denn gegenwärtig gleicht jeder Blick hinter die geöffnete Tür des Tiefkühlers buchstäblich einer Reise in unbekannte Landschaften, wo unbekannte Pflanzen und Tiere in Form von Fertigmahlzeiten auf den Entdecker und Liebhaber und Verzehrer warten. Und wo die Vielfalt der Formen und Designs der Verpackungen jeden Tag aufs Neue überrascht. Da soll niemand mehr kommen und die Schweizer als fantasielos und bar jeglicher Kreativität bezeichnen. Ich könnte solche Zeitgenossen jeden Tag Lügen strafen. Dass die Verpackungen vielleicht im Ausland entworfen worden sind, wollen wir hier mal ausblenden.

Doch irgendwann wird das Ende nah sein, denn irgendwann werden auch diese Vorräte erschöpft sein. Dann ist wieder Handarbeit, also Kochen, angesagt. Ob ich mich darauf freue? Sagen wir es so: Es gibt viele Dinge, die ich lieber mache als Kochen. Essen zum Beispiel.



Das Ende ist nah, auch in einem anderen Zusammenhang. Das Ende der Winterpause in den Freibädern ist gekommen. Und dann stellt sich diesmal die Frage, ob ich wieder die Investition in ein Saisonabonnement riskieren soll, denn die Badi Wattwil beendet ja die diesjährige Saison wegen der geplanten Bauarbeiten etwas früher. Und mindestens drei Wochen lang ist ja noch Telearbeit von der Wohnung aus statt Arbeit in der Redaktion in Wattwil angesagt. Angesagt ist zugleich etwas anderes: Abnehmen, auf dass die Badifigur wieder erreicht werde. Das Ende ist hier noch nicht nah. Leider. Der Grund: Siehe oben.



Das Ende ist nah, und in diesem Zusammenhang drängt sich den Lesern dieser Kolumne wahrscheinlich eine Frage auf. Weshalb ich so sicher sein kann, dass ich die Fertigmahlzeitenvorräte nicht mehr benötige? Ganz einfach, weil ich in absehbarer Zeit die Corona-Impfung bekomme. Vom Impfstoff werde ich mir allerdings ganz entgegen meiner Art keinen Vorrat anlegen. Mein Tiefkühler ist zwar erfreulich gross, aber er kühlt nicht stark genug dafür. Und abgesehen davon sind Impfampullen nicht essbar.