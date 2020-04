Seit 50 Jahren im Innern nichts mehr gemacht: Bütschwiler Jungwacht-Blauring-Haus soll erneuert werden Die katholischen Kirchbürger von Bütschwil entscheiden an der Urne über einen Kredit von über einer halben Million Franken. Martin Knoepfel 09.04.2020, 05.00 Uhr

Im Haus zwischen der Kirche und dem Ortsmuseum mitten in Bütschwil halten sich vorwiegend die Jugendlichen von Jungwacht und Blauring auf. Bild: PD

534'000 Franken. So viel soll die Sanierung des Jungwacht-Blauring-Hauses in Bütschwil am Eichelstock 5 kosten. Die katholischen Kirchbürger stimmen per Sonntag, 19. April, über einen entsprechenden Kredit und über die Finanzierungsmodalitäten ab.