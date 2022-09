Fünf neue Weltmeisterinnen und Weltmeister für Mosnang

Seilziehsport Fünf neue Weltmeisterinnen und Weltmeister aus Mosnang Am vergangenen Wochenende fanden im niederländischen Holten die Weltmeisterschaften im Seilziehen statt. Mit Laura Brändle, Daria Widmer, Seraina Alpiger sowie Philipp Roos und Janick Jaggi kehren fünf neue Weltmeisterinnen und Weltmeister nach Mosnang zurück. 20.09.2022, 15.00 Uhr

Weltmeisterlich mit Mosliger Beteiligung: In der Kategorie Mixed U23 erkämpfte sich das Schweizer Team gegen Schweden den Titel. Bild: PD

Am Samstag und Sonntag kämpften die Mosnanger Athletinnen und Athleten in den Schweizer Nationalteams in Holten um den Weltmeistertitel im Seilziehen. Es starteten die Jüngsten, U19. Für Mosnang waren mit Rino Länzlinger, Fabian Rutz und Marvin Widmer als Ersatz drei Athleten am Start. Die Schweizer mussten mit dem 4. Rang vorliebnehmen.