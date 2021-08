Michael Pfiffner wird Pfarrer in Seelsorgeeinheit Neutoggenburg

Seelsorgeeinheit Neutoggenburg Gemeinschaft in der Kirche ist wichtig: Wie Pfarrer Michael Pfiffner auf die Menschen im mittleren Toggenburg zugehen will Nach 14 Jahren in der Seelsorgeeinheit Obersee wechselt Pfarrer Michael Pfiffner über den Ricken in die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg. Kurz vor der Pfarrwahl in den sieben Kirchgemeinden erklärt er, warum er seinen Beruf sehr gerne ausübt. Sabine Camedda 06.08.2021, 12.00 Uhr

Vom Obersee ins Toggenburg: Pfarrer Michael Pfiffner steht vor dem Wechsel in die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg. Bild: Sabine Camedda

Die Zeit für eine Veränderung, fürs Weiterziehen, ist gekommen. Ende Oktober wird sich Pfarrer Michael Pfiffner von den Gläubigen der Seelsorgeeinheit Obersee verabschieden. Er habe dem Generalvikar und dem Bischof mitgeteilt, dass er sich den Wechsel in eine andere Region vorstellen könnte. Als dann die Anfrage kam, ob er ins mittlere Toggenburg ziehen wolle, um dort die Nachfolge von Pfarrer Andreas Schönenberger zu übernehmen, sagte Michael Pfiffner zu.

Für den Pfarrer, der in St.Margrethen geboren wurde, wird die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg ein weiterer Halt auf seiner Reise rund um den Kanton sein. Nach der Priesterweihe 1997 arbeitete er als Vikar in Niederuzwil und Henau, von dort zog er weiter ins Werdenbergische. An seiner dritten Wirkungsstätte, der Seelsorgeeinheit Obersee, übernahm Michael Pfiffner zum ersten Mal das Pfarramt. Gerade die Jahre als Vikar hat er in guter Erinnerung. «Ich arbeitete mit drei verschiedenen Pfarrern zusammen und konnte von ihnen viel Wertvolles lernen.»

Ein Neustart zu Beginn des Kirchenjahres

Was ihn auf der Toggenburger Seite des Rickens erwartet, lässt der 50-Jährige auf sich zukommen. Von Treffen innerhalb des Bistums kennt er bereits einige der Seelsorgenden auf dieser Seite des Rickens. Er sei aber nicht der Einzige, der innerhalb der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg neu anfangen wird, sagt er. Dies bringe vielleicht den einen oder anderen Wechsel mit sich. «Wir müssen uns zuerst aneinander gewöhnen und herausfinden, wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist.»

Die katholische Kirche in Lichtensteig wird eine der Wirkungsstätten von Michael Pfiffner. Bild: Anina Rütsche

Einige Zeit brauche es sicher auch, bis er mit den Gläubigen bekannt sein werde. Für die Menschen der Seelsorgeeinheit sei es einfacher, sie müssten nur einen neuen Pfarrer kennen lernen. «Ich hingegen treffe auf viele Menschen von sieben verschiedenen Pfarreien», sagt er. Dass seine Einsetzung als Pfarrer in der Adventszeit sein werde, sieht Michael Pfiffner als Vorteil an. Gerade in dieser Zeit gebe es viele Gelegenheiten, Menschen zu treffen und sich auszutauschen. Und dazu komme noch etwas Symbolisches, fügt er an. «Mit der Adventszeit beginnt das neue Kirchenjahr. Was wäre also eine bessere Zeit für einen Neustart?»

Schöne und herausfordernde Tätigkeiten

Nach 24 Jahren als Priester zieht Michael Pfiffner eine positive Bilanz: «Pfarrer zu sein, ist ein schöner Beruf.» Besonders gefalle ihm, dass er mit den Menschen Gottesdienste feiern und sie begleiten könne vom Anfang bis zum Ende ihres Lebens. Es gebe viele schöne Situationen, die mit seiner Tätigkeit verbunden seien, aber auch herausfordernde. Doch: Gerade die Begleitung von Menschen in einer schwierigen Situation, in Trauer oder in Not, sei sehr wichtig.

Das habe sich während der Coronapandemie akzentuiert. Einige der Gläubigen hätten Mühe mit dem Kontaktverbot bekundet. Besonders, wenn sie von einem Angehörigen Abschied nehmen mussten. Hier habe er gemerkt, wie wichtig und notwendig Seelsorge sei. «Ich hatte da viel Zeit für Gespräche», zieht er doch etwas Positives aus der Pandemiezeit. Dass jetzt wieder Gottesdienste gefeiert werden können und weitere Anlässe stattfinden, findet er sehr gut.

Seine persönlichen Kraftreserven tankt Michael Pfiffner gerne in der Natur auf. Er suche sich ein schönes Plätzchen, wo er abschalten könne, erzählt er. «Ich bin überzeugt, das Toggenburg hat auch einige solche für mich bereit.»

Das Team aufstellen und den Weg weitergehen

Dass er in sieben Kirchgemeinden als Pfarrer gewählt werden muss, bereitet ihm keinen Kummer. Gerne nimmt er die Gelegenheit wahr, sich an zwei Abenden bei den Gläubigen vorzustellen. Als eine Wahlkampftour, wie sie Politiker absolvieren, sieht er das aber nicht, wie er lachend sagt. «Ich sehe mich als ein Teil des Pastoralteams und nicht als etwas Besonderes, weil ich der Pfarrer bin.» Gemeinsam als Team würden sie die Schwerpunkte setzen und die Stossrichtung festlegen. Aber: Eine 180-Grad-Wende gegenüber heute werde das kaum sein, auch wenn er natürlich seine Persönlichkeit einbringe.

Ökumene, das Zusammenleben zwischen den Katholischen und den Reformierten, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Dies zeige sich beispielsweise in gemeinsamen Anlässen. Die Gemeinschaft sei ein zentraler Punkt in der Kirche, doch wie diese ausgestaltet werde, sei nicht immer leicht zu definieren. «Gerade in kleineren Ortschaften ist die Kirche oftmals das Einzige, was bleibt, nachdem die Post, der Laden und die Schule geschlossen wurden», sagt Michael Pfiffner. Wenn nun aus Personalmangel auch noch das kirchliche Leben ausfalle, falle ein wichtiger Teil weg. Hier müsse der Spagat gelingen. Eine Aufgabe, die in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg gewiss keine einfache ist.

Pfarrer Michael Pfiffner stellt sich wie folgt in den Kirchgemeinden vor: Mittwoch, 18. August, 19.30 Uhr, in der Aula des Oberstufenzentrums Necker und am Donnerstag, 19. August, 19.30 Uhr, in der katholischen Kirche Wattwil. Die Pfarrwahl findet wie folgt statt: in Ricken am 20. August, in Hemberg und in St.Peterzell am 21. August, in Lichtensteig und Mogelsberg am 22. August, in Oberhelfenschwil am 28. August und in Wattwil am 29. August.