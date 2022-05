Die Schwinger kommen für das St.Galler Kantonale nach Wil.

Schwingfest Drei Einheimische möchten Siegermuni Camino – das sind die Favoriten beim St.Galler Kantonalschwingfest am Sonntag in Wil Wegen der Coronapandemie hat es ein Jahr länger gedauert, bis die Schwinger für das St.Galler Kantonale in Wil einen Halt einlegen. Nun ist es soweit. Beim vom Schwingklub Wil und vom Stadtturnverein Wil organisierten Anlass werden über 5'000 Schwingfans erwartet. Beat Lanzendorfer 26.05.2022, 14.00 Uhr

Die drei Freunde Marcel Räbsamen, Werner Schlegel und Damian Ott, von links, dürften sich am Sonntag den Tagessieg beim St.Galler Kantonalschwingfest in Wil gegenseitig streitig machen. Bild: Pascal Schönenberger

Wer am Sonntag in Wil das St.Galler Kantonalschwingfest gewinnen möchte, darf kein Leichtgewicht sein. Die rund 800 Kilogramm von Siegermuni Camino sind aber nicht erforderlich, um seinen Namen am Ende des Tages in der Rangliste ganz oben zu lesen. Wer jedoch eine dreistellige Zahl vor dem Komma auf die Waage bringt, ist keinesfalls im Nachteil. Die Einheimischen Damian Ott, Werner Schlegel und Marcel Räbsamen gehören dieser Gewichtsklasse an.

Nebst ihnen gehen beim dritten Kranzschwingfest der noch jungen Saison rund 200 weitere Schwinger an den Start. Dabei haben einige das Format, den drei Toggenburger Schwingern den Heimsieg streitig zu machen.

Die Form der drei Jungen stimmt

In der letzten Saison lehrten die jungen Wilden Ott (22-jährig, Dreien), Räbsamen (21, Müselbach) und Schlegel (19, Hemberg) den Arrivierten das Fürchten. An die Erfolge des vergangenen Jahres knüpfen sie bisher nahtlos an. Alle haben ihre Sammlung an Kränzen in den letzten Wochen erweitert. Mit ihrer offensiven Art zu schwingen gehören sie zweifellos zu den Publikumslieblingen. Das dürfte am Sonntag in der Äbte­stadt nicht anders sein, wo ihnen eine grosse Anhängerschaft die Daumen drückt.

Der Eingangsbereich der Schwingarena bei der Sportanlage Sonnenhof in Wil. Bild: Beat Lanzendorfer

Als Mitglieder des Schwingklubs Wil, der zusammen mit dem Stadtturnverein Wil das diesjährige St.Galler Kantonale auf die Beine stellt, ist die Vorfreude sowohl bei Damian Ott als auch bei Marcel Räbsamen riesig. Letzterer bezeichnet sein Heimfest nebst dem Eidgenössischen Ende August als eigentlichen Saisonhöhepunkt. Werner Schlegel gehört dem Schwingklub Wattwil an.

Zwei Eidgenossen als grösste Konkurrenten

Geschenke können die drei Toggenburger aber keine erwarten. Auf dem Weg zum möglichen Tagessieg dürften ihnen Domenic Schneider und Samir Leuppi im Weg stehen. Der Thurgauer Schneider bringt trotz seiner eher kleinen Statur von 1.80 Metern 145 Kilogramm auf die Waage und hat in seiner bisherigen Karriere 57 Kränze gewonnen.

Der zweifache Eidgenosse gilt als heisser Sieganwärter. Wie ein Fels in der Brandung erscheint der Winterthurer Polizist Samir Leuppi – auch er ein Eidgenosse. Wer an ihm vorbeiwill, muss bei einer Grösse von 1.95 Metern 140 Kilogramm aus dem Weg räumen.

Die Schwingarena bietet Platz für 5'000 bis 6'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bild: Beat Lanzendorfer

Zum Teilnehmerfeld gehört auch der Thurgauer «Oldie» Stefan Burkhalter. Mit seinem Kranzgewinn am Zürcher Kantonalen vom letzten Sonntag hat er die richtige Antwort geliefert, weshalb er sich mit seinen 47 Jahren weiterhin nicht zum alten Eisen zählt.

Schlegel, Räbsamen und Ott erhalten aber auch Konkurrenz aus dem Heimatkanton. Gut unterwegs ist zurzeit der Rapperswiler Florian Riget. Der Landwirt präsentiert sich in prächtiger Form und holte sich in der laufenden Saison schon zwei Kränze.

Das Organisationskomitee hat gute Vorarbeit geleistet

Die Aufbauarbeiten der Schwingarena auf der Sportanlage Sonnenhof begannen schon letzte Woche. Bauchef Erich Kuratli – er opfert für den Grossanlass einen Teil seiner Ferien – ist kein Aufwand zu gross, um den mehr als 5'000 Besucherinnen und Besuchern ein unvergessliches Fest bescheren zu können. Er sagt: «Das ist auch für mich eine einmalige Sache, da darf man sich schon etwas ins Zeug legen.» Etwas ruhiger angehen kann es mittlerweile OK-Präsident Martin Senn:

Martin Senn, OK-Präsident St.Galler Kantonalschwingfest in Wil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben die Vorarbeit geleistet, nun sind andere im OK und auf dem Sägemehl etwas mehr gefordert.»

Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, während der Aufbauarbeiten täglich vor Ort zu sein.

Der Nachwuchs kommt am Samstag zum Zug

Wer dem Nachwuchs über die Schultern schauen möchte, dem bietet sich am Samstag eine gute Gelegenheit. Beim Nachwuchsschwingfest gehen rund 400 Schwinger in mehreren Alterskategorien an den Start. Das Anschwingen ist auch hier um 8 Uhr vorgesehen. Die Schlussgänge beginnen ab 16.30 Uhr. Der Eintritt am Samstag ist kostenlos.

Mehr Informationen zum St.Galler Kantonalschwingfest gibt es hier.

Wenige Tickets sind noch verfügbar Die Möglichkeit, Tickets online zu kaufen, endet im Verlaufe des Freitags. An der Tageskasse sind Stehplätze, allenfalls einzelne Sitzplätze sowie wenige Bankettkarten noch verfügbar. Die Tageskasse ist am Sonntag ab 6 Uhr geöffnet. Das Anschwingen ist auf 8 Uhr festgesetzt. Der Schlussgang auf 17 Uhr geplant. Der Veranstalter rechnet mit 5'000 bis 6'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. (bl)