Probleme menschlicher Natur bei der Schwägalp Schwinget

Schwingen Zoff unter Freunden: Sowohl die Toggenburger als auch die Appenzeller beanspruchen das OK-Präsidium bei dem Schwägalp-Schwinget für sich Die Nesslauerin Andrea Abderhalden-Hämmerli will OK-Präsidentin des Schwägalp-Schwingets werden. Am Freitagabend wurde sie von den Stimmberechtigten des Toggenburger Schwingverbandes einstimmig nominiert. Amtsinhaber Niklaus Hörler ist alles andere als begeistert. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Jakob Roth, Präsident des Toggenburger Schwingerverbandes, gratuliert Andrea Abderhalden-Hämmerli zur Nomination als Kandidatin für das OK-Präsidium für den Schwägalp-Schwinget. Bild: Beat Lanzendorfer

An der Spitze des Schwägalp-Schwingets könnte es zu einem Wechsel kommen. Weil OK-Präsident Niklaus Hörler seinen Rücktritt angekündigt hat, nominierten die Stimmberechtigten des Toggenburger Schwingerverbandes am Freitagabend an der Delegiertenversammlung in Mosnang Andrea Abderhalden-Hämmerli zur Kandidatin für das OK-Präsidium.

Die Entscheidung könnte im Januar 2023 fallen, wenn der Verein Schwägalp-Schwinget seine Delegiertenversammlung durchführt.

Nachfolgelösung vor drei Jahren aufgegleist

Rückblende: Im Jahr 2000 gründeten der Appenzeller Kantonal-Schwingerverband und der Toggenburger Schwingerverband gemeinsam ein OK und führten im August desselben Jahres erstmals das Bergkranzfest auf der Schwägalp durch. Seit den Anfängen steht Niklaus Hörler aus Urnäsch dem OK als Präsident vor.

Vor drei Jahren hat der heute 67-Jährige angekündigt, frühestens 2021, aber spätestens 2023 sein Amt zur Verfügung zu stellen. Um einen reibungslosen Übergang in der Führungsetage zu gewährleisten, hat sich eine Findungskommission gebildet, bestehend aus jeweils vier Mitgliedern des Appenzeller sowie des Toggenburger Verbandes.

Dazu sagt Jakob «Köbi» Roth, Präsident des Toggenburger Schwingerverbandes: «Wir waren uns der Verantwortung bewusst, hat sich doch der Schwägalp-Schwinget in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem national bedeutenden Anlass entwickelt.»

Mit Andrea Abderhalden-Hämmerli habe der Toggenburger Schwingerverband nun eine Person gefunden, welche gemäss Findungskommission die Voraussetzungen für das Amt in idealer Weise erfülle. Die Stimmberechtigten des Toggenburger Schwingerverbandes waren derselben Meinung, folgten dem Antrag des Vorstandes und bestätigten am Freitagabend die Nomination einstimmig.

Kantonsrätin und Ehefrau von Jörg Abderhalden

Zum ausgesprochenen Vertrauen sagte die 42-jährige Andrea Abderhalden-Hämmerli: «Als Tochter eines sechsfachen Eidgenossen bin ich praktisch in der Wiege mit dem Schwingen in Kontakt gekommen. Mir liegt der Schwägalp-Schwinget sehr am Herzen. Ich möchte dazu beitragen, dass es das schönste Schwingfest bleibt.»

Abderhalden-Hämmerli gehörte dem OK Schwägalp-Schwinget bereits von 2002 bis 2013 in den Bereichen Rechnungsbüro und Marketing an. Jakob Roth sagt: «Mit ihrer Erfahrung in verschiedenen Bereichen aus Sport, Marketing und Politik erfüllt die St.Galler Kantonsrätin alle Bedingungen, um die erfolgreiche Arbeit von Niklaus Hörler weiterzuführen.»

Wohl eine Kampfwahl im Januar

Niklaus Hörler zeigt sich auf Anfrage dieser Zeitung wenig begeistert vom Vorgehen des Toggenburger Verbandes:

«Ich habe nie ein Rücktrittsschreiben eingereicht und plane, bis zu meinem 25-Jahr-Jubiläum als OK-Präsident weiterzumachen.»

Niklaus Hörler, OK-Präsident Schwägalp-Schwinget. Bild: Urs Bucher

Er kritisiert, dass der Entscheid, Andrea Abderhalden-Hämmerli zu nominieren, sehr kurzfristig gefallen sei. Diesen Vorwurf kann Jakob Roth so nicht stehen lassen: «Niklaus Hörler war Teil der Findungskommission und intern war schon mehrere Monate bekannt, dass Andrea Abderhalden-Hämmerli für das Amt kandidiert.»

Roth legt zudem Wert auf die Feststellung, dass er den Appenzeller und Toggenburger Verband als gleichberechtigte Partner sieht und es an der Zeit sei, wenn nach dem Appenzeller Niklaus Hörler nun eine Person aus dem Toggenburger Verbandsgebiet die Zügel beim Schwägalp-Schwinget übernehme.

Ändert sich nichts an der Ausgangslage, dürfte es im Januar 2023 zu einer Kampfwahl zwischen Andrea Abderhalden-Hämmerli und Niklaus Hörler kommen. Das letzte Wort hätten dann die 47 Stimmberechtigten.

Wahlen, sportliche Erfolge und Abschiede

Die Delegierten nahmen am Freitagabend zudem zur Kenntnis, dass sich der komplette Vorstand des Toggenburger Schwingerverbandes weiterhin zur Verfügung stellt. Sportlich ragte in diesem Jahr das Eidgenössische in Pratteln heraus, bei dem die acht Toggenburger drei Kränze durch Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Damian Ott einheimsten.

Urban Götte, der technische Leiter der Toggenburger, zeigte sich erfreut über die Erfolge seiner Schützlinge, insbesondere über die 14 gewonnenen Kränze, davon sechs Neukranzer, und den Festsieg durch Werner Schlegel am St.Galler Kantonalen in Wil. Viel Applaus erhielt Nöldi Forrer. Seine Marke von 151 Kränzen dürfte ein Rekord für die Ewigkeit sein.

Nöldi Forrer hat mit seinen 151 gewonnenen Kränzen einen Rekord für die Ewigkeit geschaffen. An dem Schwägalp-Schwinget im August hat er seinen Abschied genommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Neben Forrer traten Beat Wickli, Michael Rhyner und Daniel Bösch vom aktiven Schwingsport zurück. Letzterer schon vor zwei Jahren. Nach seiner langwierigen Krankheit wurde er nun zusammen mit den anderen am Freitag offiziell verabschiedet. Zu guter Letzt wurde der Wildhauser Thomas Bischof in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen.

