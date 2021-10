Toggenburg: Das sind die Erfolge der Schwinger

Schwingen Vom eigenen Erfolg überrascht: Die Toggenburger Schwinger schauen zufrieden auf die vergangenen Monate zurück Jakob «Köbi» Roth, Präsident, und Urban Götte, Technischer Leiter, analysieren eine Schwingersaison, die dem Toggenburger Schwingerverband unerwartete Erfolge bescherte. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 08.10.2021, 12.00 Uhr

Werner Schlegel, Damian Ott und Marcel Räbsamen (von links) haben dem Toggenburger Schwingerverband in den letzten Monaten sensationelle Erfolge beschert. Bild: Lorenz Reifler

Was die Toggenburger Schwinger in den vergangenen Monaten abgeliefert haben, bewerten die Experten als sensationell. Allen voran Damian Ott. Ihm, wie auch Werner Schlegel und Marcel Räbsamen ist eine Leistungsexplosion gelungen, die ihnen in diesem Ausmass nicht zugetraut wurde – zumindest (noch) nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Alle drei holten jeweils sechs Kränze. Damian Ott (Platz 2) sowie Werner Schlegel (Platz 11) belegen in der Jahreswertung Spitzenplätze.